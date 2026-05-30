Perkuat Pembinaan Pesepak Bola Muda Lewat SSB AQUA-Haier, Incar Lahirnya Dafa Al Gasemi Baru

JawaPos.com - Haier Indonesia mempertegas dukungannya terhadap pembinaan sepak bola usia dini lewat program Sekolah Sepak Bola (SSB) AQUA-Haier. Langkah tersebut diambil sebagai wadah pengembangan talenta muda untuk mengasah kemampuannya sekaligus membuka jalan menuju level internasional.

SSB AQUA-Haier hadir untuk memastikan proses pembinaan jangka panjang berjalan maksimal. Mengusung semangat “Play with The Number Ones”, program ini menjadi bukti nyata kontribusi Haier di dunia olahraga.

“Sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang membangun karakter, disiplin, dan keberanian mengejar mimpi,” kata Zhang Shoujiang selaku President Director Haier Electrical Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

“Melalui SSB AQUA-Haier, kami ingin hadir lebih dekat dengan generasi muda dan memberikan dukungan nyata bagi talenta-talenta lokal agar memiliki kesempatan berkembang lebih baik,” sambungnya.



Zhang menambahkan, pembunaan di level akar rumput merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Maka itu, fasilitas dan dukungan yang tepat menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan olahraga Tanah Air.

“Kami percaya pembinaan usia dini adalah fondasi utama lahirnya atlet-atlet hebat. Kami bangga melihat talenta muda yang tumbuh bersama SSB AQUA-Haier kini mampu membawa nama Indonesia di level dunia. Karena itu, Haier ingin menjadi bagian dari perjalanan para pemain muda Indonesia melalui fasilitas, dukungan, dan semangat untuk terus bermain dengan yang terbaik,” tutur Zhang.

Haier Indonesia pun telah menyiapkan strategi besar untuk membawa talenta Indonesia berlaga di kancah internasional. Sebab tahun ini, mereka menggelar turnamen bertajuk Haier Cup yang menjangkau berbagai kota di Indonesia. Nah, pemenangnya akan berlaga di turnamen antarnegara Asia Tenggara di Thailand.

“Tahun ini, kami akan mengadakan Haier Cup di beberapa kota di Indonesia, serta turnamen sepakbola tingkat SEA di Thailand. Pemenang dari Haier Cup Indonesia akan mewakili Haier Indonesia di turnamen tersebut,” ujar SEA Marketing Director & Indonesia Marketing Head of Haier, Wang Huizheng.

Keberhasilan program SSB AQUA-Haier sudah membuahkan hasil nyata. Mereka telah melahirkan kiper berbakat Dafa Al Gasemi. Pemain Dewa United itu merupakan alumni kebanggaan SSB Haier yang bergabung sejak usia 9 tahun.