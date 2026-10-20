Barito Putera Kembali Tunjuk Djanur, Misi Bangkit di Championship

Djadjang Nurdjaman saat menjabat sebagai Direktur Teknik Persib Bandung, dan kini ditunjuk sebagai pelatih Barito Putera. (Persib)
JawaPos.com - PS Barito Putera resmi menunjuk Djadjang Nurdjaman sebagai pelatih kepala untuk melanjutkan perjuangan di Championship 2026/2027.
Pelatih yang akrab disapa Djanur tersebut diperkenalkan kepada publik pada Selasa (20/10) siang.
Kehadiran Djanur diharapkan membawa perubahan positif bagi Laskar Antasari, terutama dalam meningkatkan performa tim dan membangun kekompakan pemain di tengah ketatnya persaingan kompetisi musim ini.
CEO PS Barito Putera, H. Hasnuryadi Sulaiman, menyambut penunjukan tersebut dengan optimisme. Dia menilai pengalaman dan kemampuan Djanur bisa menjadi modal penting untuk membantu tim berkembang dan bersaing lebih baik pada pertandingan selanjutnya.
"Kami berharap pengalaman dan kompetensi Coach Djanur dapat membantu tim berkembang, membangun kekompakan, serta menghadapi kompetisi dengan kesiapan dan semangat yang lebih kuat," ucap Hasnuryadi.
Menurutnya, Barito Putera membutuhkan kerja sama yang solid agar bisa menghadapi persaingan Championship musim ini. Dia juga berharap kehadiran Djanur mampu memperkuat kebersamaan di dalam tim sekaligus meningkatkan tanggung jawab para pemain saat mengenakan seragam Laskar Antasari.
Hasnuryadi menegaskan bahwa Barito Putera memiliki makna lebih dari sekadar klub sepak bola. Tim asal Kalimantan Selatan itu juga membawa harapan masyarakat Banua yang terus memberikan dukungan sepanjang kompetisi.
"Barito Putera bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang kebersamaan dan tanggung jawab untuk masyarakat Banua," imbuhnya.
Penunjukan Djanur datang ketika Barito Putera masih berusaha memperbaiki posisinya di klasemen. Hingga pekan keenam, mereka telah mengoleksi tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.
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