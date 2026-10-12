Nick Kuipers Blak-blakan! Bongkar Alasan Dewa United Gagal Kalahkan Persib

Bek Dewa United, Nick Kuipers (kanan). Mantan bek Persib itu menilai Dewa United sudah menjalankan strategi dengan baik pada babak pertama. Namun, hilangnya konsentrasi selepas jeda membuat keunggulan dua gol sirna. (I.League)
JawaPos.com – Nick Kuipers menyoroti hilangnya konsentrasi Dewa United Banten FC pada awal babak kedua saat menghadapi Persib Bandung. Sempat unggul dua gol, Tangsel Warriors akhirnya harus puas bermain imbang 2-2 pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.
Dewa United tampil meyakinkan pada babak pertama. Gol Egy Maulana Vikri pada menit ke-23 membawa tim tamu unggul lebih dulu, sebelum Noah Sadaoui menggandakan keunggulan menjelang turun minum.
Namun, Persib bangkit selepas jeda. Balsa Sekulic memperkecil ketertinggalan pada menit ke-51, lalu Marc Klok menyamakan kedudukan tiga menit kemudian. Dua gol cepat itu membuat Dewa United gagal membawa pulang kemenangan.
Nick, yang pernah memperkuat Persib, menilai timnya sebenarnya sudah menjalankan rencana permainan dengan baik pada babak pertama. Ia juga mengapresiasi kualitas rekan-rekannya yang mampu mencetak dua gol di kandang lawan.
"Saya pikir kami datang ke sini dengan rencana dan strategi yang bagus. Kami punya tim yang berkualitas, dengan kualitas untuk menang. Saya pikir kami juga menunjukkan di babak pertama bahwa kami bermain cukup baik dan mencetak dua gol yang luar biasa," ujar Nick, dikutip dari iLeague.
Meski demikian, bek asal Belanda itu mengakui Persib memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Menurutnya, peningkatan intensitas permainan dan pergantian pemain tuan rumah membuat Dewa United kesulitan mempertahankan keunggulan.
Nick secara khusus menyoroti hilangnya fokus timnya saat kembali dari ruang ganti. Situasi tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan Persib untuk mencetak dua gol penyeimbang dalam waktu singkat.
"Namun pada akhirnya, kami tahu bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat di babak kedua, dengan pergantian pemain, dan mereka bisa menciptakan sesuatu. Tapi ya, kami kurang fokus saat keluar dari ruang ganti, dan mereka berhasil mencetak dua gol," katanya.
Nick menegaskan hasil imbang ini harus menjadi pelajaran penting bagi Dewa United. Ia berharap timnya bisa menjaga konsentrasi dan tampil lebih tajam sepanjang pertandingan, terutama ketika menghadapi lawan yang mampu meningkatkan tekanan pada babak kedua.
"Pada akhirnya, saya pikir ini adalah pelajaran besar bagi kami bahwa kami tidak boleh memulai babak kedua seperti itu. Kami harus lebih tajam. Tentu saja, kami mencoba dan berjuang bersama-sama di babak kedua," ujarnya.
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Jawa Pos
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