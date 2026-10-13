Matias Ocampo Buktikan Ketajaman di BRI Super League 2026/27

Pemain Bhayangkara FC Matias Ocampo saat perkenalan. (istimewa)
JawaPos.com - Striker asing Bhayangkara FC Matias Ocampo akhirnya mencetak gol pertama di BRI Super League 2026/27.
Pemain asal Uruguay itu mengakhiri penantian saat The Guardian of Saburai menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).
Gol tersebut menjadi jawaban atas rasa frustrasi Ocampo yang sebelumnya belum mampu mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan resmi.
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Padahal, penyerang tersebut selalu menunjukkan ketajaman dalam sesi latihan internal Bhayangkara FC.
Beberapa hari sebelum pertandingan melawan Arema FC, Ocampo sempat mengungkapkan keinginannya untuk segera mencetak gol.
Dia juga menyampaikan keyakinan bahwa gol pertama akan membuka peluang baginya untuk terus menambah koleksi gol pada pertandingan berikutnya.
"Saya yakin begitu satu gol masuk, gol lainnya akan berlanjut," ujar Matias Ocampo.
Pernyataan tersebut akhirnya terbukti di lapangan.
Saat pertandingan baru berjalan 15 menit, Ocampo berhasil membawa Bhayangkara FC unggul 1-0 melalui sundulan yang memanfaatkan umpan silang akurat Moussa Sidibe dari sisi sayap.
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