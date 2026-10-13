Pertahanan Bhayangkara FC Masih Rapuh, Oscar Bruzon Ungkap Dua Pekerjaan Rumahnya

Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan setelah melewati empat pertandingan awal BRI Super League 2026/27.
Hingga pekan keempat, The Guardian sudah kebobolan lima gol. Pelatih Oscar Bruzon pun menyoroti dua masalah yang perlu segera dibenahi, yakni transisi bertahan dan antisipasi bola mati.
Catatan tersebut bertambah setelah Bhayangkara FC bermain imbang 2-2 melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (10/10).
Dalam pertandingan itu, tim asuhan Oscar Bruzon gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas membawa pulang satu poin.
Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pertahanan Bhayangkara FC belum sepenuhnya teratasi.
Padahal, tim pelatih sudah menyiapkan strategi untuk meredam permainan Arema FC, terutama ketika menghadapi serangan balik cepat dan situasi bola mati.
Oscar Bruzon mengakui kehilangan penguasaan bola menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi timnya dalam empat pertandingan pertama musim ini.
"Salah satu masalah yang kami hadapi dalam empat pertandingan pertama musim ini adalah momen-momen ketika kami kehilangan bola," ujar Bruzon.
Pelatih asal Spanyol itu juga menjelaskan bahwa timnya telah membahas cara menghentikan transisi permainan Arema FC.
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Jawa Pos
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