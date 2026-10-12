Dewa United Gagal Menang atas Persib, Osmar Loss Soroti Mental Tim

JawaPos.com – Dewa United Banten FC gagal mempertahankan keunggulan dua gol saat menghadapi Persib Bandung pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Sempat memimpin 2-0 pada babak pertama, Tangsel Warriors harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.

Dewa United tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Osmar Loss mampu mengimbangi permainan tuan rumah dan beberapa kali mengancam pertahanan Maung Bandung.

Keunggulan tim tamu tercipta melalui Egy Maulana Vikri pada menit ke-23. Dewa United kemudian menggandakan skor lewat Noah Sadaoui menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+1.

Namun, situasi berubah setelah jeda. Persib tampil lebih agresif dan memperkecil ketertinggalan melalui Balsa Sekulic pada menit ke-51.

Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri tuan rumah. Hanya berselang tiga menit, Marc Klok mencetak gol penyeimbang melalui sepakan keras pada menit ke-54. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih Dewa United Osmar Loss mengakui timnya kecewa karena gagal mengamankan kemenangan setelah sempat unggul dua gol. Menurutnya, kebobolan dalam waktu singkat membuat para pemain kehilangan kendali atas jalannya pertandingan.

"Tentu saja kami merasa sedikit frustrasi karena kami sempat unggul 2-0, dan ketika kebobolan dua gol di babak kedua, itu membuat perasaan kami tidak senang," ujar Osmar Loss dalam konferensi pers seusai laga, dikutip dari iLeague.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu tetap melihat sisi positif dari penampilan timnya, terutama pada babak pertama. Ia juga mengakui bahwa Persib merupakan lawan tangguh yang memiliki rekam jejak juara di kompetisi domestik.

Osmar menyoroti perubahan suasana pertandingan setelah Persib mencetak gol pertama. Tekanan dari tuan rumah membuat permainan Dewa United menjadi kurang terkendali.