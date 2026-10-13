Hanif Sjahbandi Bongkar Peluang Karier di Sepak Bola

JawaPos.com - Setelah menyambangi sejumlah kota, program I.League Goes to Campus kini hadir di Malang, kota yang menjadi rumah bagi Arema FC, salah satu kontestan Super League 2026/2027.

Membuktikan mencintai sepak bola tidak selalu harus dengan menjadi pemain profesional. Di balik gemuruh stadion dan persaingan di lapangan, ada banyak profesi yang turut menghidupkan industri olahraga paling populer di Indonesia tersebut.

Pesan inilah yang dibawa gelandang Arema FC, Hanif Sjahbandi, ketika bertemu ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (12/10).

Dalam kesempatan itu, ia mengajak mahasiswa melihat sepak bola dari perspektif berbeda. Bukan sekadar pertandingan, gol, atau prestasi, melainkan sebuah industri yang membutuhkan beragam keahlian.

Apalagi, perkembangan sepak bola modern membuat peran pemain tidak lagi terbatas pada aktivitas bersama klub. Popularitas dan pengaruh mereka di ruang digital turut menciptakan peluang ekonomi baru.

"Sekarang pemain bekerja bersama videografer, fotografer, sampai tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai (value) itu," ujar Hanif Sjahbandi.

Jadi, peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, pemain pun membuka ruang itu," imbuhnya.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa perkembangan industri sepak bola dapat memberikan kesempatan bagi lulusan berbagai disiplin ilmu.