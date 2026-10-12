Reaksi Samuel Otusanya Usai Cetak Gol Debut Bersama Arema FC di Stadion Kanjuruhan

JawaPos.com - Samuel Otusanya berhasil mencetak gol debut bersama Arema FC saat ditahan imbang Bhayangkara FC 2-2 pada pekan keempat Super League. Gol debutnya itu dicetaknya di Stadion Kanjuruhan pada 10 Oktober.

Melalui sosial media, Samuel Otusanya menuliskan perasaan senangnya setelah mencetak gol debutnya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Aremania dan berharap mereka terus memberikan dukungannya.

"Senang bisa mencetak gol pertama saya di depan para penggemar kami, bersama-sama kita terus maju, terima kasih atas dukungan kalian Salam Satu Jiwa," tulis Samuel Otusanya di Instagram, Senin (12/10).

Pemain berusia 22 tahun tersebut tidak hanya mencetak gol debut, tapi juga menyelamatkan Arema FC dari kekalahan. Gol Otusanya pada menit ke-60 membuat Singo Edan menyamakan kedudukan setelah tertinggal 1-2.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, memainkan Otusanya sejak menit pertama. Dia bermain hingga menit ke-80 dan setelah itu digantikan Mauro Zijlstra.

Secara statistik permainan, penyerang asal Nigeria tersebut sebenarnya tidak terlalu menonjol dalam penyerangan Arema FC. Melansir I.League, Otusanya melakukan satu kreasi peluang dan satu sundulan yang berbuah gol.