Arkhan Fikri Si Game Changer! Marcos Santos Bongkar Strategi di Balik Cerita Dramatis Arema FC

Arkhan Fikri menjadi salah satu pemain kunci kebangkitan Arema FC saat menahan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-2 pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC berhasil menghindari kekalahan di kandang sendiri setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menahan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-2 pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10/2026).
Masuknya Arkhan Fikri pada babak kedua menjadi salah satu faktor penting perubahan permainan Singo Edan.
Keputusan pelatih Marcos Santos memasukkan gelandang Timnas Indonesia tersebut ternyata bukan sekadar pergantian pemain biasa.
Ada pertimbangan taktik yang telah disiapkan untuk mengatasi persoalan lini tengah sekaligus memanfaatkan kondisi fisik pemain lawan.
Arema FC sebelumnya berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 0-2 di hadapan pendukung sendiri.
Namun, perubahan pendekatan permainan selepas turun minum membuat Singo Edan mampu bangkit dan menyelamatkan satu poin.
Arkhan Fikri sengaja disiapkan Marcos Santos sebagai opsi untuk meningkatkan dinamika lini tengah Arema FC ketika menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Pelatih asal Brasil tersebut memperkirakan intensitas permainan lawan akan menurun setelah menjalani babak pertama.
Strategi itu berkaitan dengan persoalan komposisi pemain yang harus dihadapi Arema FC sebelum pertandingan berlangsung.
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