Arkhan Fikri Masuk, Arema FC Selamat di Kanjuruhan Malang

JawaPos.com – Arema FC terhindar dari kekalahan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026/2027. Sempat tertinggal dua gol, Singo Edan bangkit dan memaksakan hasil imbang 2-2 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Masuknya Arkhan Fikri pada babak kedua menjadi salah satu perubahan penting dalam pertandingan tersebut. Gelandang Timnas Indonesia itu menggantikan Hansamu Yama selepas turun minum dan membantu Arema meningkatkan permainan di lini tengah.

Sebelum pergantian itu, Arema kesulitan mengimbangi permainan tim tamu. Bhayangkara Presisi Lampung FC memanfaatkan situasi tersebut untuk unggul melalui gol Matias Ocampo dan Milan Ristovski pada babak pertama.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengakui timnya menghadapi kendala dalam menentukan komposisi pemain. Dua gelandang bertahan yang biasa menjadi andalan, Alfeandra Dewangga dan Betinho, tidak bisa tampil karena cedera.

Kondisi tersebut membuat pelatih asal Brasil itu harus mencari alternatif agar struktur permainan tim tetap terjaga. Hansamu Yama pun dipercaya mengisi posisi gelandang bertahan pada babak pertama.

"Kami kehilangan dua pemain gelandang bertahan. Agar tidak mengubah struktur tim, opsinya adalah memainkan Hansamu Yama di babak pertama, dan kami sudah melatih hal tersebut," ujar Marcos Santos, dikutip dari iLeague.

Memasuki babak kedua, Marcos memilih memasukkan Arkhan Fikri. Ia memperkirakan lini tengah Bhayangkara mulai kehilangan tenaga sehingga Arkhan bisa memperoleh ruang lebih luas untuk membantu permainan Arema.

"Di babak kedua, opsinya adalah Arkhan karena tim Bhayangkara FC diperkirakan sudah lelah di lini tengah sehingga Arkhan punya lebih banyak kebebasan," jelasnya.

Pergantian tersebut membantu Arema meningkatkan intensitas permainan. Tuan rumah mulai lebih aktif membangun serangan dan memberikan tekanan kepada pertahanan Bhayangkara.