Baru Menikah, Husna Al Malik Langsung Bawa Persik Kediri Menang Tanpa Kebobolan

Husna Al Malik mencatat clean sheet kedua saat Persik Kediri menang 2-0 atas Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan Persik Kediri atas Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27 menjadi momen spesial bagi Husna Al Malik.
Bukan hanya karena berhasil membantu timnya meraih tiga poin, kiper berusia 23 tahun itu juga mencatatkan clean sheet sekaligus mendapatkan kado manis setelah resmi menikah.
Persik Kediri sukses menundukkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10). Dalam pertandingan tersebut, Husna tampil solid di bawah mistar gawang dengan menggagalkan sejumlah peluang yang dibangun oleh para pemain Laskar Sapeh Kerrab.
Penampilan apiknya turut membantu Macan Putih menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Tambahan satu clean sheet ini membuat Husna sudah dua kali mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan sepanjang musim 2026/27.
Catatan serupa sebelumnya dibukukan ketika Persik bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan kedua.
Saat itu, Macan Putih juga menang dengan skor 2-0. Husna berhasil menjaga gawangnya tetap aman dan membantu tim membawa pulang tiga poin dari laga tandang tersebut.
Meski demikian, kemenangan atas Madura United memiliki arti tersendiri bagi penjaga gawang kelahiran Pati, Jawa Tengah, itu.
Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, hasil positif tersebut datang tidak lama setelah dirinya memasuki babak baru dalam kehidupan pribadi.
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Jawa Pos
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