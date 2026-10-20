Persik Kediri Kehilangan Ezra Walian hingga Akhir Musim, Kapten Macan Putih Jalani Operasi Lutut

JawaPos.com - Persik Kediri harus menerima kabar kurang menyenangkan di tengah persaingan Super League 2026/2027.

Kapten tim, Ezra Walian, dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera lutut yang mengharuskannya menjalani operasi.

Kepastian tersebut disampaikan pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, saat timnya menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Menurut Marcos Reina, Ezra sudah menjalani operasi lutut di Belanda. Meski prosedur tersebut berjalan lancar, pemain berusia 29 tahun itu masih membutuhkan waktu panjang untuk menjalani pemulihan sebelum bisa kembali ke lapangan.

"Saya informasikan Persik tak diperkuat Ezra Walian musim ini. Dia telah sukses menjalani operasi lutut. Tapi dia butuh waktu lama untuk benar-benar pulih kembali. Kita kehilangan salah satu pemain terbaik. Semoga semua berjalan baik untuk Ezra Walian," tutur Marcos Reina.

Cedera yang dialami Ezra sebenarnya sudah membuatnya absen sejak awal kompetisi.

Winger naturalisasi yang pernah memperkuat Timnas Indonesia tersebut mengalami masalah pada lutut ketika Persik menjalani pertandingan uji coba pramusim melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Lapangan Bang Mardji, Kabupaten Nganjuk, pada 22 Agustus lalu.

Setelah pertandingan tersebut, Ezra tidak terlihat dalam sesi latihan rutin Persik Kediri. Namanya juga tidak masuk dalam aktivitas tim hingga laga pekan keempat melawan Madura United di Kediri.