Pertahanan Persik Paling Tangguh di Super League, Ini Peran Marcelo Djalo dan Park Jun-heong

JawaPos.com - Persik Kediri menunjukkan perkembangan positif di Super League 2026/2027. Hingga pekan kelima, Macan Putih menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit.

Baru tiga gol bersarang di gawang mereka, berkat solidnya lini belakang yang dikawal Marcelo Djalo dan Park Jun-heong.

Kehadiran dua bek tengah tersebut menjadi salah satu faktor penting di balik rapinya pertahanan Persik Kediri pada awal musim ini.

Keduanya memiliki postur menjulang lebih dari 190 sentimeter yang membuat lawan kesulitan, terutama ketika menghadapi situasi bola-bola atas.

Marcelo Djalo dan Park Jun-heong tampil sebagai duet yang saling melengkapi.

Meski berasal dari negara berbeda dan baru bergabung dengan Persik Kediri, keduanya mampu membangun kerja sama yang solid dalam waktu relatif singkat.

Marcelo Djalo merupakan pemain kelahiran Barcelona yang pernah memperkuat Timnas Guinea-Bissau. Sementara itu, Park Jun-heong berasal dari Korea Selatan. Pengalaman keduanya di kompetisi profesional turut membantu proses adaptasi di lini belakang Macan Putih.

Menariknya, kedua pemain tersebut sama-sama pernah berkarier di Liga Thailand sebelum bergabung dengan Persik Kediri.