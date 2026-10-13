3 Pemain Persik Kediri Kembali Beraksi! Marcos Reina Tunggu Comeback Jon Toral dan Reno Pisco

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mendapat kabar positif setelah Dzaky Asraf, Sergio Castel, dan Rendy Sanjaya kembali merumput saat Macan Putih mengalahkan Madura United 2-0 di Stadion Brawijaya, Kediri. (Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri mulai mendapatkan angin segar setelah tiga pemain yang sebelumnya mengalami cedera kembali memperkuat Macan Putih pada pekan keempat Super League 2026/2027.
Dzaky Asraf, Sergio Castel, dan Rendy Sanjaya sudah kembali merumput ketika Persik Kediri mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026).
Kembalinya ketiga pemain tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, yang sebelumnya harus menghadapi persoalan cedera sejumlah pemain andalan.
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Pelatih asal Spanyol itu kini berharap proses pemulihan pemain lainnya berjalan lancar agar kekuatan Macan Putih semakin lengkap menghadapi persaingan kompetisi.
Cedera memang menjadi salah satu persoalan paling mengkhawatirkan bagi sebuah tim sepak bola, terutama ketika pemain yang harus menepi merupakan sosok penting dalam skema permainan.
Situasi tersebut tidak hanya memengaruhi pilihan susunan pemain, tetapi juga berpotensi mengganggu konsistensi penampilan sepanjang musim.
Persik Kediri merasakan langsung tantangan tersebut sejak awal bergulirnya Super League 2026/2027, ketika sejumlah pemain yang diproyeksikan menjadi kekuatan utama harus menjalani pemulihan.
Namun, Marcos Reina mampu menjaga daya saing tim berkat kedalaman skuad yang memberikan alternatif ketika pemain andalannya tidak tersedia.
Persik Kediri sempat kehilangan enam pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skuad utama hingga pekan ketiga Super League 2026/2027.
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Jawa Pos
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