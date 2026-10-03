Madura United Asah Ketajaman pada Masa Jeda Kompetisi Super League

Pelatih Madura United Ze Gomes. (Istimewa)
JawaPos.com - Klub Madura United terus mengasah ketajaman pada masa jeda kompetisi BRI Super League karena agenda FIFA Matchday periode September dan Oktober 2026.
Dikutip dari laman resmi I.League, Pelatih Madura United Ze Gomes menjelaskan, ketajaman mereka perlu dijaga.
Salah satu caranya menurut dia, adalah dengan melakukan pertandingan uji coba.
Madura United melakoni pertandingan uji coba menghadapi klub Liga Nusantara Persekabpas Kabupaten Pasuruan di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jumat (2/10).
Ze Gomes mengaku senang dengan jalannya pertandingan uji coba itu.
Menurut dia, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi anak asuhnya, karena Persekabpas Pasuruan menerapkan permainan bertahan.
Pelatih berkebangsaan Portugal itu mengatakan situasi itu membuat Madura United dituntut lebih kreatif dalam mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan.
"Dari permainan, saya suka karena kami menguasai bola. Mereka sangat bertahan, jadi bola harus terus berjalan. Setelah kami mencetak gol, baru kami bisa membuka peluang lagi," papar Ze Gomes dilansir dari Antara.
"Itu memang berat, tetapi uji coba seperti ini bagus bagi kami untuk lebih kreatif dalam membongkar pertahanan lawan," jelas Ze Gomes.
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