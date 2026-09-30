Libur 9 Hari Berakhir, Madura United Lakoni Uji Coba Jelang Hadapi Persik Kediri

Madura United kembali berlatih setelah libur sembilan hari dan menyiapkan laga uji coba jelang tandang ke markas Persik Kediri. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United kembali berlatih setelah menjalani libur 9 hari selama jeda FIFA Matchday. Lulinha dan kawan-kawan kini fokus mempersiapkan laga tandang menghadapi Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027, Jumat (9/10/2026), sekaligus memulihkan ritme pertandingan.
Kondisi fisik pemain Madura United tetap terjaga selama sembilan hari menjalani libur kompetisi. Pelatih Madura United Ze Gomes memberikan program latihan mandiri kepada seluruh pemain sebelum mereka meninggalkan tim agar aktivitas fisik tetap berjalan setiap hari.
Program tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kebugaran skuad selama jeda FIFA Matchday. Dengan menjalankan latihan mandiri, para pemain diharapkan tidak memulai kembali latihan bersama dari kondisi fisik yang terlalu jauh menurun.
Ze Gomes memastikan hasil dari program tersebut terlihat ketika skuad Madura United kembali berkumpul. Pelatih asal Portugal itu menyebut kondisi seluruh pemain cukup baik sehingga tim bisa langsung melanjutkan persiapan menuju pertandingan berikutnya.
“Kondisi pemain baik semua. Karena sebelum kita liburan ada program buat mereka, setiap hari aktivitas. Jadi latihan ini semuanya bagus,” ujar Ze Gomes, Senin (28/9/2026).
Kembalinya skuad ke latihan bersama menjadi momentum bagi Madura United untuk kembali membangun intensitas permainan. Waktu yang tersedia hingga pertandingan pada 9 Oktober 2026 akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan fisik sekaligus mengembalikan sentuhan kompetitif pemain.
Selain latihan rutin, Madura United berencana menggelar pertandingan uji coba sebelum menghadapi Persik Kediri. Rencana tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya tim menjaga ritme pertandingan setelah jeda kompetisi selama sembilan hari.
Ze Gomes mengungkapkan laga uji coba tersebut kemungkinan digelar sebelum rombongan Madura United bertolak ke markas Persik Kediri. Namun, hingga Senin (28/9/2026), agenda tersebut masih menunggu kepastian lebih lanjut dari tim.
Pertandingan uji coba dinilai penting untuk melihat kembali kondisi pemain setelah menjalani masa libur. Pelatih juga bisa menggunakan laga tersebut untuk mengevaluasi sejauh mana program latihan mandiri yang diberikan selama jeda mampu menjaga kesiapan skuad.
Bagi Madura United, laga uji coba juga menjadi kesempatan mengembalikan atmosfer pertandingan sebelum menghadapi Persik Kediri. Terlebih, pertandingan tersebut merupakan laga tandang pada pekan keempat Super League 2026/2027 yang membutuhkan kesiapan tim sejak menit awal.
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