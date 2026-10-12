Marc Klok Buka Suara! Bongkar Rahasia Persib Bangkit Kontra Dewa United

Persib Bandung menyamakan kedudukan setelah tertinggal dua gol dari Dewa United. Marc Klok menilai kebersamaan di ruang ganti menjadi salah satu kekuatan tim. (Dok. Persib)
JawaPos.com – Persib Bandung menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Dewa United Banten FC pada pekan keempat Super League 2026/27. Sempat tertinggal dua gol pada babak pertama, Maung Bandung bangkit dan memaksakan hasil imbang 2-2 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam.
Kebangkitan Persib terlihat setelah turun minum. Tuan rumah mampu memperbaiki permainan dan mencetak dua gol balasan dalam waktu empat menit untuk menyelamatkan satu poin.
Dewa United lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Egy Maulana Vikri pada menit ke-22. Persib semakin tertekan setelah Noah Sadaoui menggandakan keunggulan tim tamu pada masa tambahan waktu babak pertama.
Persib pun memasuki ruang ganti dengan kondisi tertinggal 0-2. Namun, tim tuan rumah menunjukkan respons positif setelah kembali ke lapangan dan meningkatkan tekanan terhadap pertahanan Dewa United.
Balsa Sekulic memperkecil ketertinggalan Persib melalui gol pada menit ke-50. Empat menit berselang, kapten tim Marc Klok mencetak gol penyeimbang lewat sepakan keras yang mengubah kedudukan menjadi 2-2.
Persib berusaha memanfaatkan momentum untuk membalikkan keadaan. Namun, hingga pertandingan berakhir, kedua tim tidak mampu menambah gol sehingga harus puas berbagi satu poin.
Usai pertandingan, Marc Klok menegaskan bahwa kebangkitan Persib bukan sekadar hasil dari semangat sesaat. Gelandang bernomor punggung 23 itu menilai soliditas ruang ganti menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim melewati situasi sulit.
Menurut Klok, Persib telah beberapa kali memperlihatkan karakter serupa dalam pertandingan sebelumnya. Hal itu menunjukkan adanya kualitas dan kebersamaan yang terbangun di antara pemain serta seluruh elemen tim.
"Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Saya pikir kalian semua bisa melihat semangat juang dari ruang ganti Persib," beber Marc Klok.
Klok juga mengaku bangga dengan perjuangan rekan-rekannya yang tetap berusaha mengejar ketertinggalan meski menghadapi situasi sulit.
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Jawa Pos
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