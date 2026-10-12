Prediksi Skor Levante vs Sevilla: Los Nervionenses Bidik Tiga Poin

Sevilla berusaha menjaga posisi di lima besar saat bertandang ke markas Levante yang membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi. (Dok. Sevilla)
JawaPos.com – Sevilla membidik poin penuh saat bertandang ke markas Levante pada pekan kedelapan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Ciutat de València, Selasa (13/10) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim datang dengan kepentingan berbeda. Sevilla berusaha mempertahankan posisi di lima besar klasemen, sedangkan Levante membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di papan bawah.
Sevilla saat ini menempati peringkat kelima dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan. Sementara itu, Levante berada di posisi ke-17 dengan lima poin dari enam laga. Tuan rumah masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Sevilla.
Perbedaan posisi tersebut membuat Sevilla memiliki modal lebih baik di atas kertas. Namun, tim tamu tetap harus mewaspadai Levante yang berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.
Sevilla Incar Poin, Levante Butuh Kebangkitan
Sevilla menjalani awal musim yang cukup menjanjikan. Tim asuhan Luis García Plaza mampu bersaing di papan atas dan belum terkalahkan dalam tiga pertandingan tandang liga sebelum menghadapi Levante.
Meski demikian, Sevilla datang setelah menelan kekalahan pada pertandingan liga terakhir sebelum jeda internasional. Mereka membutuhkan hasil positif untuk kembali menjaga momentum dan mempertahankan posisi di lima besar.
Di sisi lain, Levante masih berusaha menemukan konsistensi. Tim asuhan Luís Castro baru meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan liga. Mereka juga hanya mengumpulkan satu poin dari tiga laga terakhir sebelum jeda internasional.
Kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Sevilla menjadi kesempatan penting bagi Levante untuk memperbaiki hasil. Dukungan suporter sendiri diharapkan bisa membantu tuan rumah memberikan tekanan sejak awal.
Sevilla perlu menjaga keseimbangan permainan dan tidak memberikan ruang bagi Levante untuk melancarkan serangan balik. Sebaliknya, tuan rumah harus tampil disiplin ketika menghadapi tekanan dari tim tamu.
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Jawa Pos
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