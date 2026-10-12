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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Prediksi Skor Oviedo vs Eibar: Pemuncak Klasemen Incar Kemenangan Kedelapan Beruntun

Eibar datang ke markas Oviedo dengan tujuh kemenangan beruntun dan status pemuncak klasemen. Tuan rumah berusaha bangkit setelah kalah telak dari Eldense. (Dok. Diario AS) - Image

Eibar datang ke markas Oviedo dengan tujuh kemenangan beruntun dan status pemuncak klasemen. Tuan rumah berusaha bangkit setelah kalah telak dari Eldense. (Dok. Diario AS)

JawaPos.com – Eibar menghadapi ujian di markas Real Oviedo dalam lanjutan Segunda División Spanyol 2026/2027. Pertandingan pekan kesembilan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Carlos Tartiere, Selasa (13/10) pukul 00.30 WIB.

Eibar datang dengan modal meyakinkan. Tim berjuluk Los Armeros tersebut memimpin klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari delapan pertandingan. Sebaliknya, Oviedo menempati posisi ke-10 dengan raihan 11 poin.

Perbedaan performa kedua tim membuat Eibar lebih diunggulkan. Tim tamu bahkan berpeluang melanjutkan tren kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan beruntun jika mampu mengalahkan Oviedo.

Eibar Sedang Panas, Oviedo Harus Bangkit

Eibar menunjukkan konsistensi sepanjang awal musim. Mereka menyapu bersih lima pertandingan terakhir dengan kemenangan, termasuk saat menaklukkan Albacete dengan skor 3-1 pada 3 Oktober lalu.

Rentetan hasil positif itu juga ditopang produktivitas lini depan. Eibar menang 4-0 atas Celta Fortuna dan mengalahkan Granada dengan skor 3-0. Mereka telah mencetak 18 gol dan hanya kebobolan tujuh kali dalam delapan pertandingan liga.

Jon Guruzeta menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai. Penyerang tersebut telah mencetak tiga gol di kompetisi musim ini dan berpeluang kembali menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Jika mampu menjaga ketajaman dan memanfaatkan ruang di lini belakang lawan, Eibar memiliki peluang besar untuk menambah koleksi poin sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Di sisi lain, Oviedo membutuhkan respons setelah kalah telak 1-4 dari Eldense pada pertandingan sebelumnya. Kekalahan itu menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Julián Calero menjelang kedatangan pemuncak klasemen.

Meski demikian, Oviedo sempat menunjukkan kemampuan bangkit ketika mengalahkan Sporting Gijón dengan skor 2-0 pada 28 September lalu.

Editor: Hendra
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