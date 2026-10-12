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Taufiq Ardyansyah
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.36 WIB

Timnas Indonesia Berpeluang Langsung Tembus Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030

Timnas Indonesia berpeluang langsung ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia berkat kenaikan peringkat FIFA dan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Timnas Indonesia berpeluang langsung ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia berkat kenaikan peringkat FIFA dan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com  – Timnas Indonesia berpeluang langsung tampil di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia. Peluang tersebut dipengaruhi posisi Indonesia dalam peringkat FIFA yang kini lebih baik setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Meski demikian, kepastian mengenai jumlah peserta dan mekanisme kualifikasi masih menunggu pengumuman resmi.

Berdasarkan jadwal yang beredar, putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia akan berlangsung pada 22–30 Maret 2027. Sementara itu, putaran kedua dijadwalkan mulai 20 September 2027 hingga 28 Maret 2028.

Dalam skema kualifikasi tersebut, sebanyak 26 negara akan langsung masuk putaran kedua. Adapun 20 negara lainnya harus melewati putaran pertama untuk memperebutkan tempat di fase berikutnya.

Anggota Exco PSSI, Khairul Anwar, menjelaskan bahwa peluang Indonesia berkaitan dengan peningkatan peringkat FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-116 dunia atau posisi ke-21 di kawasan Asia.

“Potensi Indonesia langsung ke putaran kedua menurut saya karena ada dua faktor. Pertama, juara FIFA ASEAN. Itu membuat peringkat Indonesia meningkat,” ujar Khairul kepada Jawa Pos melalui pesan singkat pada 11 Oktober.

Faktor berikutnya adalah sistem kualifikasi yang memberikan keuntungan kepada negara dengan peringkat lebih tinggi. Khairul membandingkan posisi Indonesia saat ini dengan peringkat pada kualifikasi edisi sebelumnya.

“Tahun 2026 kemarin kita ada di peringkat ke-28 kawasan Asia. Sehingga, kita harus melalui putaran pertama,” ujarnya.

Dengan posisi yang kini lebih baik, Indonesia berpeluang melewati fase awal apabila mekanisme serupa kembali diterapkan pada Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Namun, peluang tersebut masih perlu dikonfirmasi setelah FIFA mengumumkan format resmi kompetisi.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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