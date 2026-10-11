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Senin, 12 Oktober 2026 | 06.58 WIB

Timnas Putri Lolos ke Piala Asia Putri U17, Erick Thohir: Mereka Tunjukkan Mental Juara

Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Tiongkok. (Dok. Kemenpora) - Image

Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Tiongkok. (Dok. Kemenpora)

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Tiongkok.

Alhamdulillah, saya sangat bangga dan bersyukur melihat perjuangan Timnas Putri U17. Mereka tampil konsisten, tidak terkalahkan, dan menunjukkan mental juara sejak pertandingan pertama hingga laga terakhir,” ujar Erick dalam keterangan resmi PSSI, Minggu (11/10).

Garuda Pertiwi lolos sebagai juara Grup B babak kualifikasi setelah tampil sempurna dengan meraih sembilan poin dari tiga pertandingan.

Indonesia mengawali kiprah dengan kemenangan 2-0 atas Bahrain pada Senin, kemudian menundukkan Arab Saudi 3-1 pada Kamis sebelum menutup kualifikasi dengan kemenangan telak 5-0 atas tuan rumah Singapura di Bishan Stadium, Singapura, Minggu.

Dalam tiga pertandingan tersebut, Garuda Pertiwi Muda mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu gol.

Erick menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, pelatih, ofisial, serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Ia juga mengingatkan agar pencapaian itu tidak membuat tim berpuas diri.

“Pujian terbesar layak diberikan kepada para pemain yang sudah bekerja keras dan berani membawa nama Indonesia. Namun, kita harus tetap rendah hati. Lolos ke putaran final adalah sebuah pencapaian penting, tetapi perjalanan berikutnya akan lebih menantang. PSSI akan terus memberikan dukungan agar Timnas Putri U17 dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi putaran final di China,” kata dia.

Menurut Erick, prestasi Timnas Putri U17 semakin menambah kebanggaan terhadap perkembangan sepak bola nasional. Adapun, keberhasilan ini hadir setelah euforia kemenangan timnas senior yang menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Ketua Komite Sepakbola Putri Vivin Cahyani turut mengapresiasi pencapaian Garuda Pertiwi Muda. Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan positif pembinaan sepak bola putri di Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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