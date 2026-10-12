Persib Tempuh Jalur Hukum Penyerangan Bus EPA di Batang, Imbau Suporter Tak Lakukan Aksi Balasan

JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung, mengecam keras insiden penyerangan terhadap bus Elite Pro Academy (EPA) Persib U-18 yang diduga dilakukan oleh oknum suporter tim rival. Manajemen juga mengimbau kepada para fans, dalam hal ini Bobotoh, untuk tidak melakukan aksi balasan.
Persib memandang serius masalah tersebut karena mengancam keselamatan jiwa. Mereka menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan.
"Persib memandang serius insiden ini karena menyangkut keselamatan personel yang sedang menjalankan tugas profesional, sekaligus dugaan perusakan kendaraan dan pengambilan barang milik rombongan tanpa hak," tulis Persib dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (12/10/2026).
Manajemen Persib meminta pihak kepolisian menegakkan hukum secara objektif. Mereka ingin pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
"Segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kejadian ini perlu ditangani secara serius, objektif, dan melalui jalur hukum agar fakta dapat diungkap serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku," lanjut keterangan Persib.
Lebih jauh, manajemen mengimbau seluruh pihak terutama suporter untuk menahan diri. Manajemen klub berjuluk Maung Bandung itu meminta suporter untuk tidak melakukan tindakan balasan yang bisa merugikan tim.
"Persib mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terdampak dan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Seluruh pihak juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi," terang Persib.
Berdasarkan keterangan resmi Persib, bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam WIB. Saat kejadian, rombongan Persib U-18 sedang dalam perjalanan menuju Bandung setelah menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah, dalam kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U-18.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022