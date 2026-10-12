Persib Tempuh Jalur Hukum Penyerangan Bus EPA di Batang, Imbau Suporter Tak Lakukan Aksi Balasan

tangkapan layar bus tim Persib Bandung U-18 diserang dan dijarah di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10). (Istimewa) JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung, mengecam keras insiden penyerangan terhadap bus Elite Pro Academy (EPA) Persib U-18 yang diduga dilakukan oleh oknum suporter tim rival. Manajemen juga mengimbau kepada para fans, dalam hal ini Bobotoh, untuk tidak melakukan aksi balasan.

Persib memandang serius masalah tersebut karena mengancam keselamatan jiwa. Mereka menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan.

"Persib memandang serius insiden ini karena menyangkut keselamatan personel yang sedang menjalankan tugas profesional, sekaligus dugaan perusakan kendaraan dan pengambilan barang milik rombongan tanpa hak," tulis Persib dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (12/10/2026).

Manajemen Persib meminta pihak kepolisian menegakkan hukum secara objektif. Mereka ingin pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

"Segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kejadian ini perlu ditangani secara serius, objektif, dan melalui jalur hukum agar fakta dapat diungkap serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku," lanjut keterangan Persib.

Lebih jauh, manajemen mengimbau seluruh pihak terutama suporter untuk menahan diri. Manajemen klub berjuluk Maung Bandung itu meminta suporter untuk tidak melakukan tindakan balasan yang bisa merugikan tim.

"Persib mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terdampak dan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Seluruh pihak juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi," terang Persib.