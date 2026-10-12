Wali Kota Bandung Kecam Penyerangan Pombongan Persib U-18 di Batang

JawaPos.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam tindakan kekerasan terhadap rombongan Persib Bandung U-18 oleh oknum suporter di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam.
“Saya sangat prihatin dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum terhadap para siswa Akademi Persib,” kata Wali Kota Farhan seperti dilansir dari Antara di Bandung.
Dia memastikan akan mendorong koordinasi dengan kepolisian di Jawa Tengah bersama manajemen Persib untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam insiden tersebut dan memastikan proses hukum berjalan.
Selain itu Farhan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan talenta sepak bola muda.
Termasuk dengan menemui orang tua para pemain untuk mendengarkan masukan serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan Persib untuk menyusun mekanisme perlindungan bagi tim akademi saat menjalani pertandingan tandang ke luar kota.
Baca Juga:Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Leoes Berpeluang Curi Kemenangan Tandang
“Untuk tim profesional, mekanisme perjalanan sudah tersedia. Namun, untuk tim akademi, tampaknya belum ada mekanisme perlindungan yang memadai. Karena itu kami akan membangun mekanisme perlindungan ketika tim akademi melakukan perjalanan ke luar kota,” ujar Farhan.
Farhan juga menyoroti kemungkinan dampak psikologis yang dialami para pemain muda akibat insiden tersebut.
Wali kota mengaatakan, akan melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan pendampingan, termasuk mengerahkan tenaga psikologi klinis jika diperlukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022