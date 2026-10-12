Wali Kota Bandung Kecam Penyerangan Pombongan Persib U-18 di Batang

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Rubby Jovan/Antara)

JawaPos.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam tindakan kekerasan terhadap rombongan Persib Bandung U-18 oleh oknum suporter di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam.

“Saya sangat prihatin dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum terhadap para siswa Akademi Persib,” kata Wali Kota Farhan seperti dilansir dari Antara di Bandung.

Dia memastikan akan mendorong koordinasi dengan kepolisian di Jawa Tengah bersama manajemen Persib untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam insiden tersebut dan memastikan proses hukum berjalan.

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Selain itu Farhan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan talenta sepak bola muda.

Termasuk dengan menemui orang tua para pemain untuk mendengarkan masukan serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan Persib untuk menyusun mekanisme perlindungan bagi tim akademi saat menjalani pertandingan tandang ke luar kota.

“Untuk tim profesional, mekanisme perjalanan sudah tersedia. Namun, untuk tim akademi, tampaknya belum ada mekanisme perlindungan yang memadai. Karena itu kami akan membangun mekanisme perlindungan ketika tim akademi melakukan perjalanan ke luar kota,” ujar Farhan.

Farhan juga menyoroti kemungkinan dampak psikologis yang dialami para pemain muda akibat insiden tersebut.