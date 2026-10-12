Analisis Nick Kuipers: Dewa United Dapat Pelajaran Penting di Kandang Persib

JawaPos.com — Dewa United Banten FC harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung pada laga pekan keempat Super League 2026/2027 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.

Tampil sebagai tim tamu, Banten Warriors sempat mengejutkan publik tuan rumah lewat penampilan gemilang di babak pertama. Pasukan tamu sukses memimpin dua gol tanpa balas berkat aksi cemerlang Egy Maulana Vikri pada menit ke-23, yang kemudian digandakan oleh Noah Sadaoui menjelang turun minum pada menit ke-45.

Namun, jalannya pertandingan berubah drastis di babak kedua. Perubahan taktik yang diterapkan pelatih Persib, Igor Tolic, berhasil membangkitkan Maung Bandung.

Tuan rumah hanya butuh waktu singkat untuk menyamakan kedudukan lewat gol Balsa Sekulic pada menit ke-51 dan tendangan keras Marc Klok tiga menit berselang.

Dengan hasil imbang ini, Dewa United untuk sementara tertahan di posisi kedua klasemen dengan perolehan 11 poin, sementara Persib berada di peringkat kedelapan dengan koleksi tujuh poin.

Bek tangguh Dewa United, Nick Kuipers, memberikan analisis usai pertandingan yang berlangsung dramatis tersebut. Ia mengaku senang bisa kembali ke Bandung, namun menyayangkan hilangnya keunggulan di paruh kedua pertandingan.

"Pertama-tama, saya senang bisa kembali ke sini. Senang bisa berjumpa kalian lagi," ujar Nick membuka tanggapannya.

Mantan pemain Persib ini menilai timnya sudah menjalankan strategi dengan sangat baik sejak menit awal, terbukti dari dominasi dan dua gol indah yang tercipta di babak pertama.