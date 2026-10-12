Ketum The Jakmania Buka Suara usai Bus EPA Persib Diserang Oknum Suporter

Ketum The Jakmania 2026-2029, Muhammad Aditya Putra. (instagram @infokomjakmania)
JawaPos.com - Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra angkat bicara terkait insiden bus rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18.
Bus itu diserang oleh oknum yang diduga dari kelompok suporter Persija Jakarta.
Aditya sangat menyayangkan insiden tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke pihak kepolisian.
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Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10).
Dalam video yang beredar luas di media sosial, bus tersebut terlihat mengalami kerusakan, termasuk sejumlah kaca yang pecah akibat lemparan benda keras.
Dalam insiden tersebut, beberapa koper milik ofisial dan pemain Persib U-18 juga dijarah.
Selain itu, Media Officer Persib untuk EPA, Pandu Persada, dilaporkan mengalami kekerasan fisik.
Dugaan itu muncul setelah Persib menyebut rombongan Persib U-18 berpapasan dengan kelompok suporter tersebut, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta.
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