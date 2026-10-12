Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 12 Oktober 2026 | 19.04 WIB

Ketum The Jakmania Buka Suara usai Bus EPA Persib Diserang Oknum Suporter

Ketum The Jakmania 2026-2029, Muhammad Aditya Putra. (instagram @infokomjakmania) - Image

Ketum The Jakmania 2026-2029, Muhammad Aditya Putra. (instagram @infokomjakmania)

JawaPos.com - Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra angkat bicara terkait insiden bus rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18.

Bus itu diserang oleh oknum yang diduga dari kelompok suporter Persija Jakarta.

Aditya sangat menyayangkan insiden tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke pihak kepolisian. 

Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10).

Dalam video yang beredar luas di media sosial, bus tersebut terlihat mengalami kerusakan, termasuk sejumlah kaca yang pecah akibat lemparan benda keras.

Dalam insiden tersebut, beberapa koper milik ofisial dan pemain Persib U-18 juga dijarah.

Selain itu, Media Officer Persib untuk EPA, Pandu Persada, dilaporkan mengalami kekerasan fisik.

Insiden tersebut diduga melibatkan oknum suporter Persija yakni The Jakmania.

Dugaan itu muncul setelah Persib menyebut rombongan Persib U-18 berpapasan dengan kelompok suporter tersebut, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fabio Calonego: Persija di Jalur Juara Setelah Kalahkan PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Fabio Calonego: Persija di Jalur Juara Setelah Kalahkan PSIM

Senin, 12 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Bus Persib U-18 Diserang dan Dijarah di Batang, Satu Orang Jadi Korban - Image
Sepak Bola Indonesia

Bus Persib U-18 Diserang dan Dijarah di Batang, Satu Orang Jadi Korban

Senin, 12 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Persija di Puncak! Klasemen Super League usai Persib Bandung Imbang Kontra Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija di Puncak! Klasemen Super League usai Persib Bandung Imbang Kontra Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore