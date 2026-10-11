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Andika Rachmansyah
Senin, 12 Oktober 2026 | 04.50 WIB

Persija di Puncak! Klasemen Super League usai Persib Bandung Imbang Kontra Dewa United

Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pangeran Biru hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari setelah bertanding di Thailand. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pangeran Biru hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari setelah bertanding di Thailand. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung harus puas bermain imbang kontra Dewa United pada laga pekan keempat Super League 2026/2027. Hasil tersebut membuat Persija Jakarta memuncaki papan klasemen sementara. 

Persib bermain imbang 2-2 saat menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam WIB. Pertandingan tersebut berjalan cukup dramatis, terkhusus bagi kubu tuan rumah. 

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- harus tertinggal dua gol lebih dulu pada babak pertama lewat gol Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui. Lalu setelah jeda turun minum, Persib langsung mencetak dua gol cepat via Balsa Sekulic dan Marc Klok. 

Bagi kedua tim, tentu hasil imbang tersebut bukan hasil yang diinginkan. Apalagi bagi Dewa United. Sebab, tambahan satu poin tersebut membuat mereka gagal menggusur Persija dari puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Persija saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 12 poin setelah belum terkalahkan dalam empat laga awal musim ini. Pada pekan ini, tim berjuluk Macan Kemayoran itu meraih kemenangan telak 4-0 saat bertandang ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Dewa United harus terkunci di posisi kedua dengan koleksi 11 poin, hanya berjarak satu angka saja dari Persija. Tim berjuluk Banten Warriors itu sudah memainkan lima laga dengan hasil dari tiga kemenangan dan dua imbang. 

Kemudian Bali United dan Madura United mengekor di posisi ketiga dan keempat dengan koleksi poin identik, yakni sembilan poin. Persita Tangerang melengkapi lima besar dengan mengemas delapan poin. 

Sementara, Persebaya Surabaya di urutan keenam dengan delapan poin. Skuad berjuluk Green Force itu diikuti Persik Kediri dan Persib yang menghuni posisi ketujuh dan kedelapan dengan tujuh poin. 

Pada pekan ini, ada dua tim yang berhasil meraih kemenangan perdananya. Mereka adalah Java United dan PSS Sleman. Java United bungkam Borneo FC 2-1, sedangkan PSS Sleman bantai PSM Makassar 3-0. 

Editor: Banu Adikara
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