Bus Persib U-18 Diserang dan Dijarah di Batang, Satu Orang Jadi Korban

tangkapan layar bus tim Persib Bandung U-18 diserang dan dijarah di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Bus tim Persib Bandung U-18 diserang dan dijarah di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10).
Beberapa koper milik ofisial dan tim dilaporkan dijarah.
Dalam keterangan Persib yang diterima JawaPos.com, insiden tersebut terjadi pada pukul 21.30 WIB.
Posisinya, rombongan Persib dalam perjalanan menuju Bandung setelah menyelesaikan pertandingan melawan Garuda United di Solo pada kompetisi Elite Pro Academy U-18.
Berdasar informasi awal yang diterima, keduanya berpapasan dengan rombongan suporter Persija Jakarta yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta.
Dalam rangkaian kejadian tersebut, bus rombongan Persib U-18 dilaporkan mengalami penyerangan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan bagian dari rombongan suporter tersebut.
Namun, belum bisa dikonfirmasi siapa pelaku utama di balik insiden memalukan tersebut.
Akibat kejadian itu, bus mengalami kerusakan.
Selain itu, dilaporkan bahwa beberapa koper milik ofisial dan tim Persib U-18 dijarah oknum penyerang.
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Jawa Pos
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