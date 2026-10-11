Sempat Tertinggal Dua Gol, Persib Bandung Terhindar dari Kekalahan Lawan Dewa United

JawaPos.com - Laga Persib Bandung kontra Dewa United berakhir tanpa pemenang dengan skor akhir 2-2 pada lanjutan Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam WIB.

Persib sejatinya sempat tertinggal dua gol dari Dewa United pada babak pertama melalui gol Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui. Akan tetapi, mereka berhasil bangkit di babak kedua berkat dua gol cepat Balsa Sekulic dan Marc Klok.

Dewa United Gagal Ambil Alih Puncak Klasemen Hasil imbang tersebut membuat Dewa United gagal mengambil alih puncak klasemen sementara Super League 2026/2027. Mereka berada di posisi kedua dengan 11 poin, tertinggal satu angka saja dari Persija Jakarta yang memimpin klasemen sementara.

Sementara, hasil imbang tersebut tentu bukan hasil yang diharapkan Persib. Tambahan satu poin membuat mereka menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin.

Egy Maulana Vikri Bawa Dewa United Ungguli Persib Bandung Dewa United membuka keunggulan atas Persib pada menit ke-23. Gol tersebut berawal dari skema umpan panjang yang mengarah kepada Noah Sadaoui, sebelum sang pemain melakukan tusukan dan melepaskan umpan ke tengah kotak penalti.

Bola sempat membentur Julio Cesar sebelum mengarah kepada Egy Maulana Vikri. Tanpa membuang peluang, ia langsung menyambar bola dan tak mampu diamankan Teja Paku Alam. Dewa United unggul 1-0 atas tuan rumah Persib.

Dewa United Gandakan Skor di Injury Time Persib berusaha merespons gol tersebut dengan meningkatkan intensitas serangan. Mariano Peralta nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-29, tetapi tendangannya masih mampu ditepis kiper Dewa United, Sonny Stevens.

Meski terus berupaya menekan, Persib belum mampu membongkar pertahanan solid Dewa United yang dikawal Nick Kuipers. Tim asuhan Igor Tolic itu masih kesulitan menciptakan peluang berbahaya untuk mengubah kedudukan.