Shin Tae-yong Ungkap Alasan Cadangkan Rizky Ridho

Pesepak bola PSIM Yogyakarta Nermin Haljeta (kanan atas) berebut bola dengan pesepak bola Persija Jakarta Denis Kolinger (kiri bawah) pada laga BRI Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, D.I Yogyakarta, Sabtu (10/10/2026). Persija Jakarta menang atas PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0. ANTARA FOtO/Andreas Fitri Atmoko/nz
JawaPos.com - Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkapkan alasan dirinya mencadangkan Rizky Ridho pada laga pekan keempat BRI Super League 2026/2027 melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu.
Pada laga ini, Ridho untuk pertama kalinya di musim ini tidak menjadi starter. Ia baru bermain pada menit ke-76 saat menggantikan Fabio Calonego.
“Kapten Rizky Ridho mengalami akumulasi kelelahan selama periode FIFA ASEAN Cup 2026 sehingga tidak bisa tampil sebagai starter," kata Shin, dikutip dari laman resmi I.League, Minggu.
Tak adanya Ridho di lapangan membuat jabatan kapten tim diberikan kepada Radovan Pankov.
Adapun, alasan Shin mencadangkan Ridho karena soal FIFA ASEAN Cup cukup masuk akal karena sang pemain selalu bermain dalam empat laga Timnas Indonesia sampai babak final kendati hanya sekali menjadi starter.
Tak lama setelah Ridho masuk, Persija mencetak gol pertama melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-77. Mereka kemudian menambah tiga gol lewat dwigol Stjepan Loncar (81', 90+3') dan sepasang gol Kwon Chang-hoon (87').
Kemenangan meyakinkan ini menjaga rekor 100 persen kemenangan Macan Kemayoran musim ini, dengan mereka saat ini mengoleksi 12 poin sebagai pemuncak klasemen sementara.
Selain menjelaskan kondisi Ridho, pelatih asal Korea Selatan itu juga merespons absennya Shayne Pattynama dalam rombongan Persija yang bertandang ke markas PSIM.
Bek kiri yang juga turut menjadi bagian tim Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup itu, kata Shin, belum masuk dalam daftar susunan pemain karena dinilai masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim, terutama dalam memahami skema permainan yang diterapkan oleh staf pelatih.
“Shayne belum memiliki cukup waktu untuk berlatih bersama tim dan memahami taktik yang kami siapkan karena masih bergabung dengan tim nasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa ia belum masuk dalam susunan pemain,” tutur Shin.
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