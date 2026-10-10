Bantai PSIM Jogja 4-0, Persija Rebut Puncak Klasemen Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak atas PSIM Jogja dengan skor 4-0 pada laga pekan keempat Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) sore WIB.

Persija tampil dominan sejak babak pertama, tetapi kesulitan untuk mencetak gol. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akhirnya baru menunjukkan taringnya pada babak kedua dengan mencetak empat gol beruntun ke gawang PSIM Jogja.

Rebut Puncak Klasemen Super League

Kemenangan ini sekaligus membuat Persija sukses mempertahankan tren positifnya. Ini menjadi kemenangan keempat mereka secara beruntun.

Persija pun kini melesat ke puncak klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan torehan 12 poin, hasil dari empat kemenangan. Mereka unggul dua angka atas Dewa United yang berada di posisi kedua.

Persija Dominan Mencari Gol pada Babak Pertama

Persija langsung menekan pertahanan tuan rumah PSIM Jogja sejak menit awal. Macan Kemayoran kerap melancarkan serangan melalui Dony Tri Pamungkas dan Arlyansyah Abdulmanan dari sektor sayap kiri.

Skuad Macan Kemayoran baru bisa melepaskan tendangan on target pertama pada menit ke-14 lewat sepakan Alexander Jeremejeff, tetapi masih mudah ditangkap Cahya Supriadi. Sementara PSIM Jogja masih kesulitan mengembangkan permainannya.