Shin Tae-yong Waspadai PSIM, Persija Incar Kemenangan Keempat

JawaPos.com - Persija Jakarta membidik kemenangan keempat secara beruntun saat bertandang ke markas PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026/2027. Meski tuan rumah belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal, pelatih Persija Shin Tae-yong menegaskan bahwa Laskar Mataram tetap harus diwaspadai.

Pertandingan PSIM Jogja kontra Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10), pukul 15.30 WIB. Macan Kemayoran datang dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi Shin Tae-yong tidak ingin catatan buruk lawan pada awal musim membuat timnya lengah.

Persija mengawali musim dengan hasil sempurna setelah menaklukkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Tiga kemenangan tersebut membuat Macan Kemayoran mengoleksi sembilan poin dan bersaing di papan atas klasemen sementara.

Situasi berbeda dialami PSIM Jogja. Tim asuhan Jean Paul Van Gastel itu belum meraih kemenangan dalam tiga laga awal, dengan catatan satu hasil imbang dan dua kekalahan beruntun dalam pertandingan terakhirnya.

Meski demikian, Shin Tae-yong menilai PSIM tetap memiliki modal untuk memberikan perlawanan. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta para pemain Persija mempersiapkan diri dengan serius dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

“Memang, tim asal Yogyakarta belum meraih kemenangan sejauh ini, tetapi mereka tetap merupakan tim yang bagus dan menunjukkan kualitas permainan yang cukup baik,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (10/10).

“Karena itu, kami tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi mereka,” sambungnya.

Di balik kewaspadaan tersebut, Persija tetap membidik hasil maksimal. Shin menegaskan timnya datang ke Bantul dengan target membawa pulang tiga poin sekaligus menjaga tren positif pada awal kompetisi.

“Target kami pada pertandingan besok tentu meraih tiga poin,” tegas Shin Tae-yong.