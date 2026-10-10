Susunan Pemain PSIM Jogja vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Cadangan, Dony Tri Starter

JawaPos.com - Persija Jakarta menjalani laga tandang melawan PSIM Jogja pada laga pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.

Menjelang kick-off, daftar susunan pemain kedua kesebelasan telah diketahui.

PSIM Jogja dan Persija menurunkan pemain terbaiknya pada laga tersebut.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, melakukan beberapa rotasi.

Skema yang dimainkan dalam laga kali ini juga sedikit berbeda jika dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Untuk posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata masih tetap dipercaya oleh Shin Tae-yong. Namun, perubahan terjadi pada lini pertahanan Persija.

Kali ini, Persija bermain dengan dua bek tengah yang diperkuat duet Denis Kolinger dan Radovan Pankov.

Shin Tae-yong menepikan Rizky Ridho yang kemungkinan besar belum dalam kondisi segar pasca membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.