Susunan Pemain PSIM Jogja vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Cadangan, Dony Tri Starter

Persija Jakarta bakal lawan PSIM Jogja pada laga pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta menjalani laga tandang melawan PSIM Jogja pada laga pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.
Menjelang kick-off, daftar susunan pemain kedua kesebelasan telah diketahui.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, melakukan beberapa rotasi.
Skema yang dimainkan dalam laga kali ini juga sedikit berbeda jika dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya.
Untuk posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata masih tetap dipercaya oleh Shin Tae-yong. Namun, perubahan terjadi pada lini pertahanan Persija.
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Kali ini, Persija bermain dengan dua bek tengah yang diperkuat duet Denis Kolinger dan Radovan Pankov.
Shin Tae-yong menepikan Rizky Ridho yang kemungkinan besar belum dalam kondisi segar pasca membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Sisi sayap pertahanan Persija dihuni oleh Kerim Memija di sebelah kanan, dan Dony Tri di sebelah kiri.
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