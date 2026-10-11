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Minggu, 11 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Persaingan Tim Jawa Timur Keras! Madura United Harus Bangkit usai Dihajar Persik Kediri

Pemain Madura United FC harus segera bangkit setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya. (Istimewa) - Image

Pemain Madura United FC harus segera bangkit setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC diminta segera bangkit setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).

Manajer Madura United FC Umar A. Wachdin mengingatkan para pemain agar tidak larut dalam kekecewaan sekaligus menjadikan kekalahan dalam Derby Jawa Timur itu sebagai bahan evaluasi untuk menjaga peluang bersaing sepanjang musim.

Hasil negatif tersebut menghentikan laju impresif Laskar Sape Kerrab yang sebelumnya mengemas tiga kemenangan beruntun.

Meski demikian, Madura United FC masih mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan dengan catatan tiga kemenangan dan satu kekalahan.

Kekalahan dari Persik Kediri menjadi pengingat bagi Madura United FC mengenai ketatnya persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Tim asuhan Jose Gomes itu kini dituntut segera memperbaiki kekurangan agar hasil buruk di Kediri tidak berkembang menjadi penurunan performa pada pertandingan berikutnya.

Umar A. Wachdin menegaskan, kekalahan bukan alasan bagi tim untuk kehilangan kekompakan maupun konsentrasi selama menjalani persiapan.

Dia ingin seluruh pemain tetap menjaga mentalitas dan fokus menghadapi perjalanan kompetisi yang masih panjang.

"Para pemain tetap menjaga kekompakan dan fokus menjalani persiapan," ucap Umar A. Wachdin, Minggu (11/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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