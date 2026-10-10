Persik Kediri Hentikan Rekor Madura United, Eduardo Barbosa Borong Dua Gol

JawaPos.com – Keperkasaan Madura United dalam tiga pertandingan awal Super League 2026–2027 berhasil dihentikan Persik Kediri.

Bertandang ke markas Macan Putih di Stadion Brawijaya, Kediri, Madura United menyerah dengan skor 2-0.

Persik berhasil mencetak dua gol melalui Eduardo Barbosa pada menit ke-9 dan ke-24. Laskar Sape Kerrab kian tertekan setelah striker andalannya,

Dimitar Mitkov, mendapat kartu merah pada menit ke-42. Dua gol Barbosa pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, mengatakan bahwa timnya bermain di bawah performa terbaik pada awal pertandingan sehingga kebobolan dua gol.

Pada babak kedua, Pedro Monteiro dan kawan-kawan mulai bangkit. Sayangnya, bermain dengan 10 pemain membuat timnya gagal menyamakan kedudukan.

Jose Gomes menegaskan bahwa kekalahan dari Persik bukan disebabkan oleh sikap jemawa setelah timnya meraih kemenangan dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Anak asuhnya juga telah berjuang sepanjang 90 menit meski akhirnya menelan kekalahan.

”Kami sekarang punya dua pertandingan di kandang. Kami harus bekerja keras untuk bisa meraih poin penuh lagi,” bebernya.