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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.13 WIB

Madura United Kalah 0-2 dari Persik, Achsanul Qosasi Kirim Pesan Menohok ke Pemain

Madura United kalah 0-2 dari Persik Kediri setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40. Presiden klub Achsanul Qosasi meminta tim tetap berani dan tidak kehilangan karakter permainan. (Dok Madura United) - Image

Madura United kalah 0-2 dari Persik Kediri setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40. Presiden klub Achsanul Qosasi meminta tim tetap berani dan tidak kehilangan karakter permainan. (Dok Madura United)

JawaPos.com – Madura United harus mengakui keunggulan Persik Kediri dengan skor 0-2 pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026). Meski kalah, Presiden Madura United Achsanul Qosasi tetap mengapresiasi perjuangan para pemain dan meminta mereka tidak kehilangan keberanian di lapangan.

Laskar Sape Kerrab menghadapi situasi sulit setelah kebobolan dua gol Eduardo Brabosa dan kehilangan satu pemain pada menit ke-40. Bermain dengan 10 pemain membuat upaya Madura United untuk mengejar ketertinggalan semakin berat.

Namun, Achsanul menilai perjuangan para pemain hingga peluit panjang tetap layak mendapat apresiasi. Ia mengingatkan bahwa kekalahan merupakan bagian dari kompetisi dan harus menjadi bahan pembelajaran untuk pertandingan berikutnya.

"Terima kasih sudah berjuang sampai akhir. Kalah adalah bagian dari kompetisi," ujar Achsanul Qosasi.

Pesan tersebut menjadi dorongan bagi skuad asuhan Jose Gomes agar tidak larut dalam hasil negatif. Manajemen berharap para pemain tetap menjaga semangat sekaligus memperbaiki kekurangan yang terlihat selama pertandingan.

Persik Menang, Madura United Bertahan dengan 10 Pemain

Persik Kediri memanfaatkan momentum pertandingan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Dua gol Eduardo Brabosa membawa Macan Putih unggul 2-0 atas Madura United.

Situasi Madura United semakin sulit setelah mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40. Kondisi tersebut memaksa Hugo Gomes dan rekan-rekannya bekerja lebih keras untuk meredam tekanan tuan rumah.

Meski unggul jumlah pemain, Persik tidak mampu menambah gol hingga pertandingan berakhir. Madura United juga beberapa kali berusaha membangun serangan balik untuk mencari celah di pertahanan lawan.

Namun, upaya Laskar Sape Kerrab belum cukup untuk memperkecil ketertinggalan. Mereka pun harus menerima kekalahan tanpa mencetak gol.

Achsanul Qosasi Minta Pemain Tetap Berani

Achsanul menegaskan bahwa kekalahan tidak boleh membuat Madura United meninggalkan karakter permainan yang ingin dibangun. Menurut dia, keberanian dan semangat para pemain harus tetap terjaga, sementara evaluasi diperlukan untuk memperbaiki hasil pada pertandingan selanjutnya.

Editor: Hendra
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