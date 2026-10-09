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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 19.43 WIB

Prediksi Skor: Madura United Punya Modal Tiga Kemenangan Jelang Lawan Persik di Super League

Madura United diprediksi menang lawan Persik Kediri. (Dok. Madura United)&nbsp; - Image

Madura United diprediksi menang lawan Persik Kediri. (Dok. Madura United)&nbsp;

JawaPos.com - Persik Kediri akan menghadapi Madura United pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan misi masing-masing pada awal musim.

Persik Kediri membutuhkan hasil positif setelah belum mampu meraih poin saat bermain di kandang sendiri.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Brawijaya diharapkan bisa memberikan dorongan tambahan bagi skuad Macan Putih.

Persik sebelumnya menelan kekalahan 0-1 dari Dewa United dalam pertandingan kandang terakhirnya.

Hasil tersebut tentu menjadi catatan yang ingin diperbaiki oleh tim asuhan Marcos Reina saat menjamu Madura United.

Meski demikian, performa Persik dalam beberapa pertandingan terakhir tidak sepenuhnya buruk. 

Tantangan berikutnya adalah mempertahankan konsistensi, terutama ketika menghadapi lawan yang mempunyai produktivitas gol cukup baik.

Persik juga perlu memperbaiki efektivitas serangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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