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Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.42 WIB

Ezra Walian Out, Dipastikan Absen Satu Musim Bersama Persik Kediri

Pemain Persik Kediri Ezra Walian (kanan) mengalami cedera lutut dan harus menjalani operasi di Belanda. Kapten Persik Kediri itu dipastikan absen sepanjang musim 2026–2027. (Persik) - Image

Pemain Persik Kediri Ezra Walian (kanan) mengalami cedera lutut dan harus menjalani operasi di Belanda. Kapten Persik Kediri itu dipastikan absen sepanjang musim 2026–2027. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri harus kehilangan Ezra Walian sepanjang musim Super League 2026–2027. Kapten tim berjuluk Macan Putih tersebut mengalami cedera lutut yang mengharuskannya menjalani operasi di Belanda.

Kabar itu disampaikan pelatih Persik, Marcos Reina Torres, menjelang pertandingan melawan Madura United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10). Sebelum laga, para pemain Persik memberikan dukungan kepada Ezra dengan berfoto bersama sambil membawa jersey kapten tim.

Marcos menjelaskan, aksi tersebut dilakukan untuk memberikan semangat kepada pemain yang pernah memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung itu.

“Kami melakukan aksi itu untuk memberi semangat kepada Ezra yang kini tengah mengalami cedera,” kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Cedera Saat Uji Coba

Menurut Marcos, Ezra mengalami cedera ketika Persik menjalani pertandingan uji coba melawan Bhayangkara FC pada 22 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat sang pemain harus terbang ke Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ezra membutuhkan tindakan operasi pada lututnya. Keputusan itu membuat pemain tersebut harus menjalani proses pemulihan yang cukup panjang.

“Di Belanda, Ezra harus menjalani operasi pada lututnya,” ungkap Marcos.

Pelatih berusia 41 tahun itu memastikan Ezra tidak akan bisa memperkuat Persik selama kompetisi musim ini. Dengan demikian, Macan Putih harus mencari solusi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan sang kapten.

“Karena operasi lutut itu, Ezra akan absen sepanjang musim ini. Jadi, kami tidak akan bisa memainkan Ezra selama musim ini bergulir,” paparnya.

Fokus Pemulihan untuk Musim Depan

Absennya Ezra menjadi kehilangan bagi Persik. Namun, prioritas saat ini adalah memastikan sang pemain menjalani pemulihan dengan baik agar bisa kembali bermain pada musim berikutnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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