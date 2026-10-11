Prediksi Susunan Pemain Persela vs Deltras FC: Berebut Puncak Klasemen Championship 2026–2027

Dendy Sulistyawan dipercaya Bima Sakti menjadi kapten Persela Lamongan. Persela Lamongan menjamu Deltras FC dalam perebutan puncak Grup B Championship 2026–2027. Kedua tim sama-sama mengincar tiga poin. (Istimewa)
JawaPos.com – Persela Lamongan akan menjamu Deltras FC dalam laga penting Grup B Championship 2026–2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10). Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi merebut posisi teratas klasemen sementara.
Persaingan diprediksi berlangsung ketat. Persela dan Deltras FC hanya terpaut satu poin setelah sama-sama melewati empat pertandingan. Kedua tim juga mengawali kompetisi dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.
Namun, Persela memiliki keuntungan dari sisi pertahanan. Laskar Joko Tingkir belum kebobolan dalam empat pertandingan sebelumnya. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Bima Sakti saat menghadapi Deltras FC.
Bima menegaskan, pertandingan ini memiliki arti penting bagi Persela. Dia meminta para pemain menjaga fokus dan tidak menganggap remeh lawan.
“Besok adalah pertandingan penting, selayaknya pertandingan final,” kata Bima Sakti.
Persela juga berupaya mempertahankan tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan atas. Dengan koleksi 11 poin dari empat laga, Laskar Joko Tingkir berpeluang memperlebar jarak jika mampu mengamankan kemenangan.
Meski demikian, Persela harus tetap waspada. Deltras FC datang dengan ambisi serupa untuk merebut tiga poin sekaligus menjaga persaingan di puncak klasemen.
Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, menyatakan timnya memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menghadapi Persela. Evaluasi juga telah dilakukan guna memperbaiki kekurangan dari pertandingan sebelumnya.
“Kami punya 3–4 hari untuk mengamati Persela,” katanya.
Dari hasil pengamatan tersebut, Leonard menilai Persela memiliki kekuatan kolektif yang patut diwaspadai. Kekompakan tim menjadi salah satu keunggulan Laskar Joko Tingkir, terutama karena mampu menjaga gawang tetap bersih dalam empat pertandingan terakhir.
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Jawa Pos
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