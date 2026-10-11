Prediksi Susunan Pemain Persis Solo vs De Red FC: Duel Taktik Ricky Nelson dan Aji Santoso

JawaPos.com – Persis Solo dan De Red FC sama-sama mengusung misi bangkit saat bertemu di Stadion Manahan, Solo, Minggu (11/10). Kedua tim baru saja menelan kekalahan dan membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di Championship 2026–2027.

De Red FC kalah 1-3 dari Persipura Jayapura pada 2 Oktober. Sementara itu, Persis Solo takluk 0-2 dari Kendal Tornado FC pada 3 Oktober. Hasil tersebut membuat duel kali ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur positif.

Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menegaskan timnya tidak ingin kembali kehilangan poin. Dia meminta para pemain tetap tenang dan berusaha meraih hasil maksimal.

“Sudah saya sampaikan kepada pemain bagaimana agar bisa mendapat minimal satu poin. Syukur-syukur kalau dapat tiga poin,” kata Aji.

Menurut Aji, peluang untuk meraih kemenangan tetap terbuka. Persis belum menang dalam dua pertandingan terakhir. Sebelum kalah dari Kendal Tornado FC, Laskar Sambernyawa bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura pada 26 September.

Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Persis. Dia menilai tim tuan rumah tetap memiliki kualitas dan bisa memberikan perlawanan.

“Meskipun Persis sedang dalam kondisi yang kurang bagus, kami tidak boleh menganggap enteng mereka. Sebab, Persis punya komposisi pemain yang bagus. Namun, dalam sepak bola, semua bisa terjadi,” ujarnya.

Persis Solo Evaluasi Kekalahan Di kubu tuan rumah, pelatih Ricky Nelson juga berupaya memastikan kekalahan dari Kendal Tornado FC menjadi bahan evaluasi. Dia menyoroti kepanikan pemain setelah kebobolan yang dinilai membuat lawan lebih mudah mencetak gol tambahan.

“Kami sudah melakukan evaluasi soal itu (kepanikan), baik saat latihan di lapangan maupun ketika sesi rapat. Anak-anak sudah tahu bahwa hal itu tidak boleh terulang,” kata Ricky.