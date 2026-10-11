Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Manchester City: Saatnya Akhiri Ejekan Enam Jari

JawaPos.com – Manchester City bertamu ke Anfield Stadium, Liverpool, pada momen yang kurang tepat. Ya, City datang setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial dari Premier League (siaran langsung Vidio pukul 22.30 WIB).

Bagi Virgil van Dijk dkk dan Kopites, sebutan fans LFC, kemenangan atas City sama seperti membalaskan ejekan gestur dari eks tactician mereka Pep Guardiola. Saat itu, Guardiola pernah menunjukkan enam jari ketika tim berjuluk The Citizens itu takluk 0-2, Desember 2024.

Enam jari itu menandakan total trofi Premier League yang telah dia rebut. Salah satunya pada edisi 2017–2018, yang merupakan trofi Premier League pertama Pep. Trofi yang diraih pada musim terakhir City didakwa bersalah.

”Aku pikir, ketidakpastian tidak baik bagi siapa pun. Bagi siapa pun yang terlibat. Tapi prosesnya sedang berlangsung dan kita harus bersabar, seperti orang lain, dan melihat apa yang bakal terjadi pada akhirnya,” sebut tactician LFC Andoni Iraola, seperti dikutip dari laman Liverpool Echo.

Dia menyebut, persoalan yang menjerat klub tidak akan berefek kepada penampilan Ruben Dias dkk. Terlebih ketika datang ke Anfield.

”Tantangan dan tingkat kesulitan permainan ini sangat tinggi, sehingga aku rasa para pemain tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar itu,” kata Iraola.

Haaland Bisa Jadi Ancaman Striker City Erling Haaland sedang on fire. Haaland menciptakan lima gol dari lima matchweek pertama Premier League musim ini. Tren itu bisa berlanjut di Anfield. Apalagi dengan rekor bagus Haaland ketika di Anfield.

Musim lalu, Haaland back-to-back menjebol gawang LFC. Baik di Anfield ataupun di Etihad Stadium. Termasuk membantu City menang 2-1 di Anfield lewat satu gol dan satu umpan golnya. Berbicara kepada Sky Sports, Haaland menyebut laga lawan LFC selalu spesial.

”Terutama sewaktu era Pep dan Klopp. Aku ingat saat aku masih di Salzburg dan Dortmund, menonton laga-laga itu, bagaimana mereka saling mendorong satu sama lain. Aku pernah menang di sana, seri, aku juga kalah. Jadi selalu spesial,” seru Haaland.