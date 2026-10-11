Prediksi Skor Persela vs Deltras FC: Derby Jatim Penentu Puncak Klasemen

JawaPos.com – Persela Lamongan berpeluang merebut puncak klasemen Championship 2026/2027 saat menjamu Deltras FC pada pekan kelima, Minggu (11/10). Namun, misi meraih kemenangan kelima secara beruntun dipastikan tidak mudah karena tim tamu juga sedang dalam tren positif.

Duel derby Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan. Kedua tim sama-sama memburu tiga poin demi menjaga posisi di papan atas klasemen.

Persela datang dengan modal empat kemenangan beruntun sejak awal musim. Catatan itu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Laskar Joko Tingkir untuk melanjutkan tren positif, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Persela, Bima Sakti, meminta anak asuhnya tetap serius menghadapi pertandingan. Ia bahkan menganggap duel melawan Deltras sebagai partai final yang membutuhkan kerja keras dan disiplin sepanjang laga.

“Alhamdulillah, pemain semua dalam kondisi sehat, semuanya siap untuk pertandingan besok sore melawan Deltras,” ujar Bima dilansir iLeague.

Kondisi skuad yang disebutnya siap menjadi modal penting bagi Persela. Meski demikian, mereka harus menjaga fokus menghadapi lawan yang juga memiliki catatan positif.

Deltras FC Bisa Jadi Batu Sandungan Deltras FC belum terkalahkan dalam empat pertandingan beruntun dan untuk sementara memimpin klasemen. Tim asal Sidoarjo itu unggul satu poin atas Persela yang menempati posisi kedua.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Stadion Surajaya memiliki arti penting bagi kedua tim. Persela berpeluang mengambil alih posisi teratas jika mampu meraih hasil maksimal, sedangkan Deltras tentu ingin mempertahankan keunggulannya.

Bima Sakti menyadari kualitas lawan tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut dia, Deltras memiliki pemain dan pelatih yang patut diwaspadai.