Prediksi Skor Persis vs De Red FC: Misi Bangkit Ricky Nelson Dibayangi Tekanan

Persis Solo memburu kemenangan saat menjamu De Red FC di Stadion Manahan. Ricky Nelson dituntut membenahi penyelesaian akhir setelah kekalahan 0-2 dari Kendal Tornado FC. (Dok Persis)
JawaPos.com - Persis Solo akan menjamu De Red FC pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Manahan, Minggu (11/10/2026) pukul 15.30 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Laskar Sambernyawa untuk bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari Kendal Tornado FC pada pertandingan sebelumnya. Hasil negatif tersebut juga membuat pelatih Persis, Ricky Nelson, menjadi sorotan.
Kekalahan di kandang sendiri terasa mengecewakan karena Kendal Tornado FC harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Namun, Persis gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak gol dan mengamankan poin.
Tekanan pun meningkat menjelang pertandingan melawan De Red FC. Persis membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain sekaligus menjawab kritik setelah hasil mengecewakan tersebut.
Persis memiliki waktu sekitar sepekan untuk mengevaluasi kekurangan tim. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah penyelesaian akhir.
Persis sebenarnya mampu menciptakan peluang ketika menghadapi Kendal Tornado FC. Namun, sejumlah kesempatan gagal dikonversi menjadi gol sehingga tim harus menerima kekalahan di hadapan pendukung sendiri.
Ricky Nelson mengakui timnya telah melakukan evaluasi menyeluruh setelah pertandingan tersebut. Ia menyebut perbaikan dilakukan bersama manajemen dan tim pelatih untuk mengatasi persoalan yang muncul.
Salah satu fokus utama adalah memaksimalkan peluang menjadi gol. Persis tidak cukup hanya menguasai permainan atau membangun serangan dengan baik, tetapi juga harus lebih efektif ketika memasuki sepertiga akhir lapangan.
Menghadapi De Red FC, ketenangan di depan gawang akan menjadi faktor penting. Persis perlu memanfaatkan peluang yang tercipta agar tidak kembali kehilangan poin akibat buruknya penyelesaian akhir.
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Jawa Pos
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