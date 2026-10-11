Prediksi Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Pangeran Biru Bisa Unggul Skor Tipis

JawaPos.com – Persib Bandung menghadapi ujian berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Di tengah jadwal pertandingan yang padat, Pangeran Biru dituntut menjaga konsistensi meski hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari.

Persib akan menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10), pukul 19.00 WIB. Bermain di hadapan Bobotoh menjadi keuntungan bagi Maung Bandung, tetapi kebugaran pemain bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini.

Persib sebelumnya meraih kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas Port FC, Thailand, pada laga pertama Grup B ASEAN Club Championship, Kamis (8/10). Hasil tersebut menambah kepercayaan diri tim, sekaligus menyisakan tantangan dalam memulihkan kondisi pemain sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik.

Pelatih Persib Igor Tolic menyadari Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas yang patut diwaspadai. Namun, ia menegaskan lawan juga perlu memperhitungkan kekuatan timnya.

“Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas lain yang juga harus diwaspadai. Di sisi lain, mereka juga tentu harus memikirkan kekuatan dan bahaya dari tim kami," ujar Igor, dilansir dari laman resmi klub.

Di tengah jadwal padat dan sejumlah pemain yang masih menjalani pemulihan, Persib membidik hasil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan akan memperpanjang tren positif sekaligus membantu mereka memperbaiki posisi di klasemen.

Persib mencatat tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dua kemenangan diraih di kompetisi Asia saat menghadapi FC Seoul dan Port FC, sedangkan satu kemenangan lainnya didapat ketika menundukkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League.

Saat ini, Persib berada di peringkat ke-10 dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Tambahan tiga poin menjadi penting bagi Maung Bandung untuk merangsek ke papan atas klasemen Super League 2026/2027.

Dewa United Punya Waktu Persiapan Lebih Panjang Dewa United datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Banten Warriors juga memiliki waktu persiapan lebih panjang dibandingkan Persib, yang baru menjalani laga di Thailand pada Kamis lalu.