Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.08 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Pangeran Biru Bisa Unggul Skor Tipis

Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pangeran Biru hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari setelah bertanding di Thailand. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pangeran Biru hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari setelah bertanding di Thailand. (Dok. Persib)

JawaPos.com – Persib Bandung menghadapi ujian berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Di tengah jadwal pertandingan yang padat, Pangeran Biru dituntut menjaga konsistensi meski hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari.

Persib akan menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10), pukul 19.00 WIB. Bermain di hadapan Bobotoh menjadi keuntungan bagi Maung Bandung, tetapi kebugaran pemain bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini.

Persib sebelumnya meraih kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas Port FC, Thailand, pada laga pertama Grup B ASEAN Club Championship, Kamis (8/10). Hasil tersebut menambah kepercayaan diri tim, sekaligus menyisakan tantangan dalam memulihkan kondisi pemain sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik.

Pelatih Persib Igor Tolic menyadari Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas yang patut diwaspadai. Namun, ia menegaskan lawan juga perlu memperhitungkan kekuatan timnya.

Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas lain yang juga harus diwaspadai. Di sisi lain, mereka juga tentu harus memikirkan kekuatan dan bahaya dari tim kami," ujar Igor, dilansir dari laman resmi klub.

Di tengah jadwal padat dan sejumlah pemain yang masih menjalani pemulihan, Persib membidik hasil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan akan memperpanjang tren positif sekaligus membantu mereka memperbaiki posisi di klasemen.

Persib mencatat tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dua kemenangan diraih di kompetisi Asia saat menghadapi FC Seoul dan Port FC, sedangkan satu kemenangan lainnya didapat ketika menundukkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League.

Saat ini, Persib berada di peringkat ke-10 dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Tambahan tiga poin menjadi penting bagi Maung Bandung untuk merangsek ke papan atas klasemen Super League 2026/2027.

Dewa United Punya Waktu Persiapan Lebih Panjang

Dewa United datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Banten Warriors juga memiliki waktu persiapan lebih panjang dibandingkan Persib, yang baru menjalani laga di Thailand pada Kamis lalu.

Pelatih Dewa United Osmar Loss menyambut positif kesempatan timnya kembali bertanding setelah jeda internasional. Ia menyebut persiapan yang lebih panjang menjadi modal untuk menghadapi Persib.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: PERSIB
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor PEC Zwolle vs Cambuur: Yellow-Blues Siap Perpanjang Derita Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor PEC Zwolle vs Cambuur: Yellow-Blues Siap Perpanjang Derita Tuan Rumah

Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.04 WIB

Prediksi Skor Persib vs Dewa United: Thom Haye Waspadai Ancaman Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persib vs Dewa United: Thom Haye Waspadai Ancaman Tamu

Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.01 WIB

Prediksi Skor Persis vs De Red FC: Misi Bangkit Ricky Nelson Dibayangi Tekanan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persis vs De Red FC: Misi Bangkit Ricky Nelson Dibayangi Tekanan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore