Prediksi Skor PEC Zwolle vs Cambuur: Yellow-Blues Siap Perpanjang Derita Tuan Rumah

JawaPos.com — Cambuur diprediksi mampu mengalahkan PEC Zwolle dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan kedelapan Eredivisie 2026/2027 di MAC³PARK Stadion, Minggu (11/10/2026).

The Yellow-Blues datang dengan modal tiga pertandingan tanpa kekalahan, sementara PEC Zwolle masih terpuruk setelah kebobolan 10 gol dalam dua laga terakhir sebelum jeda internasional.

Duel PEC Zwolle vs Cambuur menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Namun, performa kandang yang buruk membuat PEC Zwolle menghadapi tantangan berat saat menjamu tim promosi yang mulai menemukan ritme permainan.

Cambuur sempat menelan empat kekalahan beruntun pada awal musim setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda usai tiga tahun absen.

Kendati demikian, pasukan Johan Plat mulai menunjukkan perkembangan melalui kemenangan atas NEC Nijmegen dan dua hasil imbang yang menjaga momentum mereka.

Sebaliknya, PEC Zwolle besutan Henry van der Vegt masih kesulitan menemukan konsistensi.

Kekalahan telak dari Feyenoord dan Groningen memperlihatkan rapuhnya pertahanan tuan rumah, yang kini harus berbenah jika tidak ingin kembali kehilangan poin di depan pendukung sendiri.

Performa PEC Zwolle Mengkhawatirkan Jelang Menjamu Cambuur PEC Zwolle memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir Eredivisie.