Tiga Kali Kalah di Kandang, De Red FC dalam Tekanan, Aji Santoso Siapkan Evaluasi Besar

JawaPos.com – De Red FC kembali gagal meraih kemenangan saat bermain di kandang sendiri dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Menjamu PS Barito Putera di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam, De Red FC harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 0-2.

Kekalahan ini terasa menyakitkan bagi tuan rumah. Selain kebobolan dua gol, De Red FC juga gagal memanfaatkan peluang emas melalui titik penalti dan harus menerima dua gol mereka dianulir karena offside.

PS Barito Putera langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan.

Tim berjuluk Laskar Antasari itu membuka keunggulan pada menit ketujuh melalui eksekusi penalti Murilo Otavio Mendes. Gol cepat tersebut membuat De Red FC berada dalam tekanan dan kesulitan mengembangkan permainan.

Situasi semakin sulit bagi tuan rumah setelah Renan da Silva Alves menggandakan keunggulan Barito Putera pada menit 45+8.

Gol menjelang turun minum itu membuat De Red FC harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan pada babak kedua.

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Kesempatan untuk memperkecil skor sebenarnya terbuka bagi De Red FC pada menit ke-60.