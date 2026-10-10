Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.34 WIB

Baru Beberapa Hari Latihan, Teco Ungkap Fokus Awal untuk Benahi Permainan Semen Padang

Teco mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa) - Image

Teco mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih anyar Semen Padang FC, Stefano Cugurra alias Teco, mulai menjalankan tugasnya untuk memperbaiki performa Kabau Sirah di Pegadaian Championship 2026/27.

Meski baru beberapa hari memimpin latihan, pelatih asal Brasil tersebut sudah menentukan fokus awal, yakni membenahi taktik dan membangun chemistry antarpemain.

Teco menyadari bahwa waktu persiapannya bersama Semen Padang FC masih cukup terbatas. Karena itu, ia belum ingin melakukan perubahan secara terburu-buru.

Untuk saat ini, pemahaman pemain terhadap strategi yang akan diterapkannya menjadi hal penting sebelum berbicara lebih jauh mengenai hasil pertandingan.

"Kita baru datang, cuma beberapa hari di latihan di sini. Fokus saya lebih ke taktikal dari tim," ujar Teco dalam sesi wawancara.

Pelatih yang pernah membawa Persija Jakarta dan Bali United meraih gelar juara Liga 1 itu memiliki pengalaman panjang di sepak bola Indonesia.

Pengalamannya tersebut diharapkan bisa membantu proses adaptasi bersama Semen Padang FC, terutama dalam memahami karakter pemain yang tersedia di dalam skuad.

Teco juga tidak sepenuhnya asing dengan para pemain yang kini menjadi anak asuhnya.

Beberapa di antaranya pernah ia hadapi saat masih menangani klub lain di kompetisi Liga 1. Hal tersebut setidaknya menjadi modal awal untuk mengenali kemampuan dan karakter permainan mereka.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Stefano Cugurra Buka Lembaran Baru di Semen Padang, Siap Bawa Kabau Sirah Naik Kasta - Image
Sepak Bola Indonesia

Stefano Cugurra Buka Lembaran Baru di Semen Padang, Siap Bawa Kabau Sirah Naik Kasta

Kamis, 8 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Savio Roberto Gabung ke Semen Padang, Jadi Pemain Termahal di Pegadaian Championship 2026/27 - Image
Sepak Bola Indonesia

Savio Roberto Gabung ke Semen Padang, Jadi Pemain Termahal di Pegadaian Championship 2026/27

Kamis, 8 Oktober 2026 | 04.47 WIB

Jadi Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra Siap Bawa Kabau Sirah Bersaing di Papan Atas - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra Siap Bawa Kabau Sirah Bersaing di Papan Atas

Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore