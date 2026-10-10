Baru Beberapa Hari Latihan, Teco Ungkap Fokus Awal untuk Benahi Permainan Semen Padang

JawaPos.com - Pelatih anyar Semen Padang FC, Stefano Cugurra alias Teco, mulai menjalankan tugasnya untuk memperbaiki performa Kabau Sirah di Pegadaian Championship 2026/27.

Meski baru beberapa hari memimpin latihan, pelatih asal Brasil tersebut sudah menentukan fokus awal, yakni membenahi taktik dan membangun chemistry antarpemain.

Teco menyadari bahwa waktu persiapannya bersama Semen Padang FC masih cukup terbatas. Karena itu, ia belum ingin melakukan perubahan secara terburu-buru.

Untuk saat ini, pemahaman pemain terhadap strategi yang akan diterapkannya menjadi hal penting sebelum berbicara lebih jauh mengenai hasil pertandingan.

"Kita baru datang, cuma beberapa hari di latihan di sini. Fokus saya lebih ke taktikal dari tim," ujar Teco dalam sesi wawancara.

Pelatih yang pernah membawa Persija Jakarta dan Bali United meraih gelar juara Liga 1 itu memiliki pengalaman panjang di sepak bola Indonesia.

Pengalamannya tersebut diharapkan bisa membantu proses adaptasi bersama Semen Padang FC, terutama dalam memahami karakter pemain yang tersedia di dalam skuad.

Teco juga tidak sepenuhnya asing dengan para pemain yang kini menjadi anak asuhnya.