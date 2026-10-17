Drama Menit Akhir, PSMS Medan Harus Puas dengan Satu Poin di Markas Semen Padang

PSMS berbagi poin dengan Semen Padang pada laga lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027. (PSMS/Antara)

JawaPos.com - PSMS Medan harus puas membawa pulang satu poin usai bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Semen Padang. Laga lanjutan Pegadaian Championship itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10).

PSMS Medan sempat unggul melalui sepakan Javier Siverio pada menit ke-90+5.

Namun, tuan rumah Semen Padang dapat menyamakan skor pada menit ke-90+14 melalui Ari Maring.

Skor 1-1 pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto tidak mampu menyembunyikan kekecewaan terhadap hasil tersebut.

Dia menilai hilangnya konsentrasi pada menit-menit terakhir menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

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“Kita sempat unggul, pada menit akhir kita kebobolan. Sangat disayangkan, tapi inilah sepak bola,” kata Eko dilansir dari Antara.

Dia menegaskan, para pemain harus menjaga fokus sepanjang pertandingan, bukan hanya ketika sedang mengejar gol atau mempertahankan keunggulan.