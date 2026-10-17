Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Drama Menit Akhir, PSMS Medan Harus Puas dengan Satu Poin di Markas Semen Padang

 

PSMS berbagi poin dengan Semen Padang pada laga lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027. (PSMS/Antara)

JawaPos.com - PSMS Medan harus puas membawa pulang satu poin usai bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Semen Padang. Laga lanjutan Pegadaian Championship itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10).

PSMS Medan sempat unggul melalui sepakan Javier Siverio pada menit ke-90+5.

Namun, tuan rumah Semen Padang dapat menyamakan skor pada menit ke-90+14 melalui Ari Maring.

Skor 1-1 pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto tidak mampu menyembunyikan kekecewaan terhadap hasil tersebut.

Dia menilai hilangnya konsentrasi pada menit-menit terakhir menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

“Kita sempat unggul, pada menit akhir kita kebobolan. Sangat disayangkan, tapi inilah sepak bola,” kata Eko dilansir dari Antara.

Dia menegaskan, para pemain harus menjaga fokus sepanjang pertandingan, bukan hanya ketika sedang mengejar gol atau mempertahankan keunggulan.

“Kita tanamkan ke pemain harus fokus sepanjang pertandingan sampai menit terakhir. Ke depannya akan kita perbaiki untuk menghadapi PSIS Semarang,” ujar Eko.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Derbi Sumatera Jadi Ujian Teco, Semen Padang Bertekad Bangkit Hadapi PSMS Medan - Image
Sepak Bola Indonesia

Derbi Sumatera Jadi Ujian Teco, Semen Padang Bertekad Bangkit Hadapi PSMS Medan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17.20 WIB

PSMS Medan Bidik Tiga Poin di Markas Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSMS Medan Bidik Tiga Poin di Markas Semen Padang

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore