Drama Menit Akhir, PSMS Medan Harus Puas dengan Satu Poin di Markas Semen Padang

JawaPos.com - PSMS Medan harus puas membawa pulang satu poin usai bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Semen Padang. Laga lanjutan Pegadaian Championship itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10).
PSMS Medan sempat unggul melalui sepakan Javier Siverio pada menit ke-90+5.
Namun, tuan rumah Semen Padang dapat menyamakan skor pada menit ke-90+14 melalui Ari Maring.
Skor 1-1 pun bertahan hingga pertandingan berakhir.
Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto tidak mampu menyembunyikan kekecewaan terhadap hasil tersebut.
Dia menilai hilangnya konsentrasi pada menit-menit terakhir menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Kita sempat unggul, pada menit akhir kita kebobolan. Sangat disayangkan, tapi inilah sepak bola,” kata Eko dilansir dari Antara.
Dia menegaskan, para pemain harus menjaga fokus sepanjang pertandingan, bukan hanya ketika sedang mengejar gol atau mempertahankan keunggulan.
“Kita tanamkan ke pemain harus fokus sepanjang pertandingan sampai menit terakhir. Ke depannya akan kita perbaiki untuk menghadapi PSIS Semarang,” ujar Eko.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022