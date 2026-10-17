PSMS Medan Gagal Menang di Menit Akhir, Eko Purdjianto Buka Suara

JawaPos.com – PSMS Medan harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang dalam lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu.
Ayam Kinantan sebenarnya sudah berada di ambang kemenangan setelah Javier Siverio mencetak gol pada menit ke-90+5. Namun, Semen Padang berhasil menyamakan kedudukan melalui Ari Maring pada menit ke-90+14.
Hasil tersebut membuat pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto kecewa. Dia menilai para pemain kehilangan konsentrasi pada penghujung pertandingan sehingga kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya sirna.
“Kita sempat unggul, pada menit akhir kita kebobolan. Sangat disayangkan, tapi inilah sepak bola,” kata Eko dilansir Antara.
Menurut dia, menjaga fokus sepanjang pertandingan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Para pemain diminta tetap berkonsentrasi hingga wasit meniup peluit panjang, baik ketika mengejar gol maupun mempertahankan keunggulan.
“Kita tanamkan ke pemain harus fokus sepanjang pertandingan sampai menit terakhir. Ke depannya akan kita perbaiki untuk menghadapi PSIS Semarang,” ujarnya.
Eko juga menyoroti situasi menjelang gol penyeimbang Semen Padang. Dia menyebut pertandingan sempat terhenti cukup lama akibat insiden yang melibatkan penjaga gawang Kabau Sirah.
“Gol terjadi saat insiden kiper cedera. Tadi pemain saat insiden pertandingan sempat berhenti lama. Makanya, di awal pertandingan itu saya selalu beritahu ke pemain bahwa harus fokus dari menit awal sampai akhir,” jelasnya.
Sementara itu, bek PSMS Medan Azis Hutagalung turut menyayangkan hasil imbang tersebut. Meski gagal membawa pulang tiga poin, dia tetap mengapresiasi kerja keras seluruh pemain sepanjang pertandingan.
“Kami mengapresiasi semua teman-teman yang berjuang dari awal hingga akhir pertandingan. Tadi kita hampir menang, tapi inilah sepak bola, menit terakhir yang menentukan,” ujar Azis.
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