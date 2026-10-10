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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.56 WIB

Emil Audero Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Rayo Vallecano Beri Penghormatan Istimewa

Emil Audero mendapat penghormatan dari Rayo Vallecano setelah membantu Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 melalui kemenangan adu penalti atas Thailand. (Rayo Vallecano) - Image

Emil Audero mendapat penghormatan dari Rayo Vallecano setelah membantu Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 melalui kemenangan adu penalti atas Thailand. (Rayo Vallecano)

JawaPos.com — Emil Audero mendapat penghormatan khusus dari Rayo Vallecano setelah mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2. Klub asal Spanyol itu memberikan ucapan selamat kepada kiper kelahiran Mataram tersebut sebelum dijadwalkan menghadapi Athletic Bilbao pada pekan kedelapan Liga Spanyol, Sabtu (10/10/2026).

Penghormatan itu menjadi bentuk apresiasi Rayo Vallecano atas pencapaian Emil bersama skuad Garuda di panggung internasional. Namun, pertandingan melawan Athletic Bilbao yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, akhirnya ditunda berdasarkan perkembangan terbaru yang dilansir melalui laman resmi klub.

Kabar penundaan pertandingan tersebut membuat perhatian terhadap agenda Rayo Vallecano ikut berubah. Meski begitu, keberhasilan Emil Audero bersama Timnas Indonesia tetap menjadi salah satu kabar penting yang mewarnai perjalanan sang penjaga gawang di klub Spanyol tersebut.

Sebelum pertandingan itu mengalami penundaan, Rayo Vallecano sempat menyampaikan ucapan selamat melalui akun X resmi mereka. "Penghormatan untuk Emil Audero, juara FIFA ASEAN Cup bersama Indonesia," tulis akun Rayo Vallecano.

Ucapan tersebut memperlihatkan pengakuan klub terhadap prestasi internasional Emil yang baru saja membantu Indonesia meraih gelar juara. Bagi kiper yang kini memperkuat Rayo Vallecano itu, keberhasilan bersama Timnas Indonesia menjadi pencapaian penting di tengah aktivitasnya bersama klub.

Di sisi lain, penundaan laga kontra Athletic Bilbao menjadi perkembangan tersendiri dalam agenda kompetisi Rayo Vallecano. Informasi yang beredar menyebut penundaan itu berkaitan dengan aksi protes terkoordinasi suporter melalui penerbangan pesawat kertas yang ditujukan kepada Presiden Rayo Vallecano, Martin Presa.

Dalam pertandingan yang semula dijadwalkan tersebut, Emil Audero disebut kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama oleh pelatih Benat San Jose. Namun, karena laga ditunda, kesempatan Emil untuk kembali tampil bersama Rayo Vallecano harus menunggu jadwal pertandingan berikutnya.

Penyelamatan Penalti Emil Audero Bawa Indonesia Juara

Keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 tidak lepas dari peran penting Emil Audero di bawah mistar gawang. Penyelamatan penalti dari pemain Thailand, Nattapong Sayriya, menjadi salah satu momen krusial yang membantu Indonesia mengunci kemenangan 4-2 dalam babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang pada waktu normal.

Momen tersebut menegaskan kontribusi Emil dalam pertandingan final yang berlangsung ketat. Ketika tekanan meningkat dalam babak penentuan, penyelamatan sang kiper membantu menjaga peluang Indonesia hingga akhirnya memastikan gelar juara.

Bagi Timnas Indonesia, gelar FIFA ASEAN Cup 2026 memiliki arti penting setelah penantian panjang untuk meraih trofi di level senior. Sebelum keberhasilan ini, Indonesia terakhir kali meraih medali emas SEA Games pada 1991, sehingga kemenangan atas Thailand menjadi pencapaian yang memiliki nilai historis bagi sepak bola nasional.

Editor: Banu Adikara
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