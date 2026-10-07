Ada Rizky Ridho! Simak Menit Bermain Pemain Super League Saat Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia yang berlaga di Super League mendapatkan menit bermain di FIFA ASEAN Cup 2026. Ditengah datangnya para pemain dari Liga Eropa, mereka mampu bersaing menunjukkan kualitasnya hingga membawa Timnas Indonesia juara.

Berikut ini, tujuh pemain yang mendapatkan menit bermain di FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Timnas Indonesia. Siapa saja yang paling banyak menit bermainnya dan yang paling minim? Baca terus artikel ini.

1. Ragnar Oratmangoen Ragnar Oratmangoen selalu menjadi pilihan utama John Herdman selama FIFA ASEAN Cup. Melansir Transfermarkt, ia mencatatkan 244 menit bermain dan mencetak satu gol di laga pembuka melawan Singapura.

Meski hanya mencetak satu gol, Ragnar merupakan pemain yang cukup rajin menebar ancaman ke gawang lawan. Melansir Lapang Bola, pemain baru Persib Bandung itu melepaskan tujuh tendangan selama FIFA ASEAN Cup 2026.

2. Ivar Jenner Ivar Jenner selalu bermain di FIFA ASEAN Cup dan hanya satu laga menjadi starter melawan Bangladesh. Gelandang Dewa United itu, mencatatkan 203 menit bermain dalam empat pertandingan.

Di lini tengah, Ivar kerap membantu pertahanan dengan sangat baik. Pemain 22 tahun tersebut melakukan lima tekel dan lima intersep.

3. Rizky Ridho Rizky Ridho menjadi andalan John Herdman untuk memperkuat pertahanan Timnas Indonesia. Di FIFA ASEAN Cup, dia mencatatkan 139 menit bermain dalam empat laga yang dimainkannya.

Tentu, aspek pertahanan yang paling dibutuhkan pemain Persija Jakarta tersebut di Timnas Indonesia. Selama turnamen berlangsung, Ridho melakukan empat tekel, empat intersep, dan enam sapuan.

4. Thom Haye Gelandang Persib Bandung ini menjadi starter pada laga melawan Malaysia dan final menghadapi Thailand. Thom Haye mencatatkan 109 menit bermain dalam tiga pertandingan.